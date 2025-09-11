Цього року Київський тиждень критики відбудеться з 16 до 22 жовтня.

Дев'ятий Київський тиждень критики, що вважається одним з найголовніших українських кінофестивалів сучасності, оголосив свою міжнародну програму.

Як повідомили у пресслужбі заходу, цьогоріч фільмом-відкриттям стане трагікомедія "Сентиментальна цінність" (Sentimental Value), виробництва Норвегії, Франції, Данії, Німеччини, Швеції та Великої Британії – нова робота режисера Йоакіма Трієра. Ця картина здобула Ґран-прі Каннського кінофестивалю 2025 року та стала національним претендентом від Норвегії на здобуття премії "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

"Сентиментальна цінність" розповідає про двох сестер, яких життя зіштовхує з батьком – знаменитим режисером (Стеллан Скашґорд), що давно покинув сім'ю. Він пропонує старшій доньці роль у новому фільмі, але після відмови знаходить замість неї голлівудську зірку (Ель Феннінґ) і розпочинає підготовку до зйомок в родинному домі, який досі належить йому.

Виконавиця головної ролі у "Сентиментальній цінності" Ренате Рейнсве, також відома за попереднім фільмом Трієра "Найгірша людина у світі", стала обличчям цьогорічного офіційного постера Київського тижня критики.

Крім цього фільму до міжнародної програми фестивалю увійшли такі стрічки:

"Сират" (Sirât), Іспанія, Франція, 2025 – володар призу журі та премії за найкращий саундтрек Каннського кінофестивалю. Це робота режисера Олівера Лаше, спродюсована Педро й Аґустіно Альмодоварами. У центрі сюжету – батько, який разом із сином і вірним собакою мандрує марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки. Приєднавшись до групи рейверів, що прямують на чергову вечірку в серці Сахари, вони поринають у пекельну подорож крізь нескінченні піски.

"Таємний агент" (O Agente Secreto), Бразилія, Франція, Німеччина, Нідерланди, 2025 – тріумфатор Каннського кінофестивалю 2025, що отримав призи за найкращу режисерську роботу й чоловічу роль, а також приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ). Події картини Клебера Мендоси Філю, співрежисера фільму "Бакурау", розгортаються в часи бразильської військової диктатури 1970-х. Науковець Марсело (зірка фільму "Повстання штатів" і серіалу "Нарко" Ваґнер Моура) дізнається про спроби заволодіти його дослідженнями. Рятуючись від найманих убивць, він утікає до рідного міста, щоб возз'єднатися з сином і покинути країну. Рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes наразі становить 100%.

"Блакитна стежка" (O Último Azul), Бразилія, Мексика, Нідерланди, Чилі – фантастична антиутопія режисера Ґабріеля Маскаро, володар "Срібного ведмедя" Берлінале. Це ще одна стрічка, сюжет якої розгортається у Бразилії, але тут у фокусі вже антиутопічне майбутнє, в якому уряд переселяє літніх людей до ізольованих колоній. Головна героїня близька до 80-ліття вирішує кинути виклик системі та рушає в подорож Амазонією, щоб здійснити своє останнє бажання.

Решта фільмів міжнародної та інших програм будуть оголошені пізніше, зазначають у пресслужбі фестивалю.

Організатори нагадують, що традиційно на фестивалі діє система абонементів, їхня вартість за ранньою ціною – 950 гривень (повний), 550 гривень (денний) і 450 гривень (студентський). Продаж уже стартував на сайті фестивалю. Наявні також безплатні абонементи для військовослужбовців за умови заповнення форми на сайті. Квитки на окремі сеанси надійдуть у продаж згодом.

Зауважимо, що цьогоріч Київський тиждень критики відбудеться з 16 до 22 жовтня. Також в рамках заходу традиційно вручать національну премію кінокритиків "Кіноколо".

