13 березня 2021 року в Києві виступить легендарний гурт "Кіно".
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Постійні обговорення і багато залаштункової роботи допомогли групі створити унікальний виступ, який не залишить байдужими як давніх фанатів, так і новоприбулу молоду аудиторію. Допоміг їм реалізувати задумане ніхто інший як син Віктора - Олександр Цой.
"Мені здається, "Кіно" знаходиться в унікальній ситуації. Людям не вистачило "Кіно". Бувши шалено популярною, ця група настільки мало провела часу зі своїми шанувальниками!... Це було повернення до чогось правильного і важливого, як ніби, так і треба було вчинити", - сказав Олександр Цой.
На сцені група з'явиться знайомим складом - басисти групи - Олександр Титов та Ігор Тихомиров, гітарист - Юрій Каспарян, а в основі програми – голос лідера "Кіно" Віктора Цоя, зацифрований з оригінальних багатоканальних записів.
В даному шоу організатори роблять великий упор на відео. Спеціальний відеоряд - практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації, нових і архівних зйомок. Кожна пісня буде оформлена, як маленька новела, об'єднана спільною темою. Все це дасть можливість створити максимальний ефект присутності вокаліста на сцені і передати те саме звучання.
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