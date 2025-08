Померла актриса, яку багато хто міг бачити в одному з ключових сезонів серіалу.

Акторка Келлі Мак, найбільш відома за роллю мешканки Колонії Гіллтоп Едді в серіалі "Ходячі мерці", померла у віці 33 років.

Мак померла в суботу в Цинциннаті після діагнозу - гліома центральної нервової системи, повідомила її сім'я. Кілька місяців тому було створено сторінку на CaringBridge для публікації оновлень про її стан, пише The Independent.

"Її жива енергія, творча пристрасть і відданість мистецтву залишили незабутній слід у серцях тих, хто знав її особисто, і в душах глядачів, яких вона підкорила своєю роботою", - йдеться в заяві родини.

Відео дня

Народжена під ім'ям Келлі Лінн Клебенау, Мак приєдналася до "Ходячих мерців" у дев'ятому сезоні, з'явившись у п'яти епізодах.

До того як прославитися завдяки серіалу AMC, Мак знімалася в короткометражках і мінісеріалах, зокрема в "Незвичайних підозрюваних" (2015), "Грейсон: Earth One" (2015), "Not Your Average Joe" (2016) і "Unscrewed" (2016). За свою кар'єру вона накопичила десятки телевізійних і кіноробіт.

За межами екрану Мак озвучувала кілька помітних проєктів, зокрема виступила як дублер голосу Гейлі Стайнфелд в оскароносному мультфільмі "Людина-павук: Через всесвіти" (2018), а також у рекламі Hyundai Ioniq 2024 року.

Її остання робота - як на екрані, так і як виконавчого продюсера - це майбутній фільм Universal (2025). Лише за кілька тижнів до смерті вона опублікувала пост в Instagram з анонсом світової прем'єри фільму в Китайському театрі на бульварі Голлівуд у Лос-Анджелесі.

"Це невеликий, земний фільм про колосальні, позамежні концепції, і ми з нетерпінням чекаємо, коли зможемо поділитися ним із вами", - свідчила частина підпису.

У Келлі залишилися батьки, брат Паркер, сестра Кетрін, бабусі й дідусі, а також її "улюблений хлопець" Логан.

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно пішли з життя Оззі Осборн і відомий американський актор і рестлер Халк Хоган.

Вас також можуть зацікавити новини: