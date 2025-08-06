Згенерований персонаж Біт мав у реальному часі реагувати на події у фільмі.

Disney спробував вбудувати генеративний ШІ у фільм "Трон: Арес" із Джаредом Лето в головній ролі.

За інформацією The Wall Street Journal, на ранній стадії розробки у студії була ідея включити в сюжет згенерованого ШІ-персонажа на ім'я Біт, як цифрового супутника героя Кевіна Флінна, якого грає Джефф Бріджес.

Біт мав бути частково створений за допомогою генеративної моделі, навченої на промпті від сценаристів. Передбачалося, що модель генеруватиме репліки, які пізніше озвучить актор, створюючи ефект "живого" ШІ-персонажа.

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Сам фільм при цьому обертається навколо ідеї втечі ШІ з цифрового світу в реальний, де їх використовують як зброю, тобто такий хід виглядав органічно.

Однак ідею згорнули. Причиною, за даними джерел, стали юридичні ризики і побоювання щодо суспільної реакції. На той момент студія вела переговори з профспілками, і керівництво Disney, як повідомляється, отримало рекомендації відмовитися від ідеї з ШІ-персонажем, оскільки компанія не могла дозволити собі негативний розголос.

Нещодавно в гру Fortnite додали нейромережевого Дарта Вейдера з голосом оригінального актора Джеймса Ерла Джонса, і гравці одразу ж навчили його мату.

Незабаром після цього Гільдія кіноакторів США звинуватила Epic Games і Disney у порушенні закону, адже Ерл Джонс за життя не давав згоди використовувати свій голос в іграх.

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