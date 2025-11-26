Стала відома дата прем'єри.

У мережі з'явився перший тизер оновленого серіалу "Клініка", який виходив з 2001 по 2010 рік. На екрани повернеться культовий акторський склад.

Як повідомляє Variety, Зак Брафф повертається до ролі "Джей Ді" через 15 років після закінчення оригінальної медичної драми. З анонсу можна зрозуміти, що компанію Браффу знову складуть Дональд Фейсон та Сара Чок.

Загалом, 40-секундний ролик демонструє возз'єднання Джона Доріана, Елліот Рід та Крістофера Терка в клініку "Святе серце". Давні колеги знову працюватимуть разом, але вже у зовсім іншій атмосфері, адже за цей час медицина зазнала чималих змін. Також глядачі побачать на екрані Роберта Маскіо, Філла Льюїса, Джуді Рейєс та Джон К. Макгінлі.

Відео дня

Окрім улюблених персонажів, з'являться й нові. Їхні ролі виконають Ванесса Байєр, Джоел Кім Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Девід Грідлі, Лейла Мохаммаді та Аманда Морроу.

Нагадаємо, що серіал "Клініка" почав виходити на екрани ще у 2001 році і мав би завершитися на 8-му сезоні. Утім, фанати таки побачили дев'ятий спецсезон з 13 епізодами сезону.

Прем'єра перезапуску серіалу "Клініка" відбудеться 25 лютого на стримінгу Hulu.

Нещодавно Netflix розкрив нові деталі 5-го сезону "Дивних див", прем'єра якого відбудеться 27 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: