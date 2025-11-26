У мережі з'явився перший тизер оновленого серіалу "Клініка", який виходив з 2001 по 2010 рік. На екрани повернеться культовий акторський склад.
Як повідомляє Variety, Зак Брафф повертається до ролі "Джей Ді" через 15 років після закінчення оригінальної медичної драми. З анонсу можна зрозуміти, що компанію Браффу знову складуть Дональд Фейсон та Сара Чок.
Загалом, 40-секундний ролик демонструє возз'єднання Джона Доріана, Елліот Рід та Крістофера Терка в клініку "Святе серце". Давні колеги знову працюватимуть разом, але вже у зовсім іншій атмосфері, адже за цей час медицина зазнала чималих змін. Також глядачі побачать на екрані Роберта Маскіо, Філла Льюїса, Джуді Рейєс та Джон К. Макгінлі.
Окрім улюблених персонажів, з'являться й нові. Їхні ролі виконають Ванесса Байєр, Джоел Кім Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Девід Грідлі, Лейла Мохаммаді та Аманда Морроу.
Нагадаємо, що серіал "Клініка" почав виходити на екрани ще у 2001 році і мав би завершитися на 8-му сезоні. Утім, фанати таки побачили дев'ятий спецсезон з 13 епізодами сезону.
Прем'єра перезапуску серіалу "Клініка" відбудеться 25 лютого на стримінгу Hulu.
Нещодавно Netflix розкрив нові деталі 5-го сезону "Дивних див", прем'єра якого відбудеться 27 листопада.