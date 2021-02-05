Кліп на пісню змонтовано з відео, знятих українськими полярниками під час експедицій.

Український музикант Костянтин Почтар, який виступає під псевдонімом Postman, випустив нову пісню «Антарктида», що стала другим синглом з його майбутнього альбому.

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Як повідомляє прес-служба НАНЦ, це спільний проєкт музиканта з Національним антарктичним науковим центром, випущений з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Кліп на пісню змонтовано з відео, знятих українськими полярниками під час експедицій (відео 25-ої Української антарктичної експедиції та Олександра Зуласа).

«Антарктида» – це пісня про ізоляцію, написана під час першого локдауну. На її створення мене надихнув документальний фільм про нарвалів. Більшу частину року вони проводять у напівзамерзлих річках, відрізані від океану. Коли настає весна, крига тріскається і цими тріщинами нарвали випливають у відкритий океан, спарюються, харчуються і знову повертаються у протоки, які згодом замерзають. Ця історія дуже резонувала з 2020 роком, локдаунами і коротким та насиченим літом», – розповів Костянтин Почтар.

Музикант зізнався, що давно слідкує за діяльністю станції «Академік Вернадський» і дуже радіє новинам звідти.

«Хочеться, щоб про її існування дізналось більше людей і в Україні, і за її межами. Коли я написав пісню, то відправив її у повідомленні до НАНЦ. Вона сподобалась полярникам, і ми домовились спільно зробити кліп. Він змонтований із відео, знятих учасниками експедицій в Антарктиді. Тепер усі охочі можуть побачити ці приголомшливі краєвиди, наших полярників і станцію у супроводі дуже тематичної пісні», – додав він.

«Ми вдячні Postman за таку творчу співпрацю, надзвичайний кліп і зворушливу пісню. Вона є чудовим дарунком до 25-річчя станції», – зауважив директор НАНЦ Євген Дикий.

До речі, за новинами від українських полярників можна слідкувати на сторінці експедиції в Instagram.

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Автор: Марина Григоренко