В український прокат фільм вийде 9 січня 2025 року.

Кінокомпанія New Line Cinema представила тизер напруженого трилера "Компаньйон" (Companion), продюсерами якого виступили творці нашумілого горору "Варвар" 2022 року Зак Креггер, Рой Лі, Рафаель Марґулес та Дж.Д. Ліфшиц.

Про сюжет фільму розповідають небагато, але з першого трейлеру можна припустити, що в центрі сюжету будуть хворі стосунки двох молодих людей з вельми збоченими смаками, які раптово знаходять один одного.

Головні ролі у "Компаньйоні" виконали Софі Тетчер ("Буґімен", "Єретик", серіал "Шершні") та Джек Квейд ("Крик 5", "Оппенгеймер", серіал "Хлопаки").

Також у фільмі задіяні Лукас Ґейдж ("Усміхайся 2", серіали "Білий лотос", "Фарго", "Мертві хлопці-детективи"), Меґан Сурі ("Я ніколи не…", "Закляття. Царство темряви"), Харві Ґільєн ("Синій Жук", серіал "Чим ми займаємось у тінях") та Руперт Френд ("Хітмен", "Астероїд-Сіті", серіал "Батьківщина").

Автором сценарію та режисером виступив Дрю Генкок ("Мій мертвий колишній", "Передмістя"), а оператором-постановником – Елай Борн ("Буґімен", "Повсталий з пекла"). Художником-постановником став Скотт Кузіо ("Шалені гроші", трилогія "Вулиця страху"), а художником з костюмів – Ванесса Портер ("Токсичний месник", серіал "Архів 81").

В український прокат фільм вийде 9 січня 2025 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

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