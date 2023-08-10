Фани не розчарувалися, трейлер їм сподобався.

Стрімінговий сервіс Peacock показав перший трейлер пріквела "Джона Уіка". Міні-серіал "Континенталь" складатиметься з трьох серій.

"Подія, що складається з трьох частин, досліджуватиме походження культового готелю для вбивць, центрального елемента всесвіту Джона Уіка очима та діями молодого Вінстона Скотта, коли його затягують до пекла Нью-Йорка 1970-х років, щоб зіткнути його з минулим, яке він думав, що залишив позаду. Вінстон прокладає смертоносний шлях через таємничий підземний світ готелю, намагаючись захопити готель, де він зрештою посяде свій майбутній трон", - йдеться в описі до першого трейлера.

Відомо, що у пріквелі "Джона Уіка" з'явиться легендарний актор Мел Гібсон. Прем'єра відбудеться вже скоро. Міні-серіал покажуть на Peacock вже 22 вересня 2023 року.

У трейлері показано, що глядачів будуть тримати у напрузі. Події можуть бути несподіваними та дуже цікавими.

Трейлер міні-серіалу "Континенталь" - відео

Реакція мережі

У коментарях фани пишуть, що трейлер їх дуже заінтригував. Користувачі також зазначили:

"Для першого спін-офф Джона Уіка це має фантастичний вигляд та відповідає усім легендам Джона Уіка"

"Мене хвилювало лише те, що у спін-оффі забудеться те, що робить всесвіт Джона Уіка таким переконливим: персонажі, що запам’ятовуються, і чудовий екшен. На щастя, схоже, цим шоу Уік міг би пишатися"

"Хвилювався перед анонсом, але це маж чудовий вигляд. Ідеально підходить для світу Джона Уіка".

Що відомо про фільм "Джон Уік"

Неймовірна популярна франшиза "Джона Уіка" складається з чотирьох фільмів, перший з яких вийшов на екрани у 2014 році. Друга частина вийшла у 2017, третя - у 2019. "Джон Уік-4" вийшов у березні 2023 року.

Головний герой франшизи - найманий вбивця Джон Уік, якого зіграв Кіану Рівз. Він кинув виклик злочинній організації, на яку раніше працював.

Раніше вже стало відомо, що "Джон Уік" отримає спін-офф з Аною де Армас. Фільм отримав назву "Балерина".

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