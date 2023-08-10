Стрімінговий сервіс Peacock показав перший трейлер пріквела "Джона Уіка". Міні-серіал "Континенталь" складатиметься з трьох серій.
"Подія, що складається з трьох частин, досліджуватиме походження культового готелю для вбивць, центрального елемента всесвіту Джона Уіка очима та діями молодого Вінстона Скотта, коли його затягують до пекла Нью-Йорка 1970-х років, щоб зіткнути його з минулим, яке він думав, що залишив позаду. Вінстон прокладає смертоносний шлях через таємничий підземний світ готелю, намагаючись захопити готель, де він зрештою посяде свій майбутній трон", - йдеться в описі до першого трейлера.
Відомо, що у пріквелі "Джона Уіка" з'явиться легендарний актор Мел Гібсон. Прем'єра відбудеться вже скоро. Міні-серіал покажуть на Peacock вже 22 вересня 2023 року.
У трейлері показано, що глядачів будуть тримати у напрузі. Події можуть бути несподіваними та дуже цікавими.
Трейлер міні-серіалу "Континенталь" - відео
Реакція мережі
У коментарях фани пишуть, що трейлер їх дуже заінтригував. Користувачі також зазначили:
- "Для першого спін-офф Джона Уіка це має фантастичний вигляд та відповідає усім легендам Джона Уіка"
- "Мене хвилювало лише те, що у спін-оффі забудеться те, що робить всесвіт Джона Уіка таким переконливим: персонажі, що запам’ятовуються, і чудовий екшен. На щастя, схоже, цим шоу Уік міг би пишатися"
- "Хвилювався перед анонсом, але це маж чудовий вигляд. Ідеально підходить для світу Джона Уіка".
Що відомо про фільм "Джон Уік"
Неймовірна популярна франшиза "Джона Уіка" складається з чотирьох фільмів, перший з яких вийшов на екрани у 2014 році. Друга частина вийшла у 2017, третя - у 2019. "Джон Уік-4" вийшов у березні 2023 року.
Головний герой франшизи - найманий вбивця Джон Уік, якого зіграв Кіану Рівз. Він кинув виклик злочинній організації, на яку раніше працював.
Раніше вже стало відомо, що "Джон Уік" отримає спін-офф з Аною де Армас. Фільм отримав назву "Балерина".