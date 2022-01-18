17 січня на 1+1 відбулася прем’єра нової мелодрами "Крила кохання", відому у світі за назвою "Дочка посла".

Історія "Крила кохання" розповідає про нелегке кохання Наре і Саджара, які хочуть одружитися, але батько дівчини виступає проти цього союзу та влаштовує несамовиту авантюру, у результаті якої Наре зникає з життя Саджара на багато років. Та одного дня їхня історія розпочнеться з чистого аркуша, але тепер кіногероям доведеться пройти складні випробування долі, аби вибороти свій шанс на щастя.

Події у серіалі розгортаються на березі Егейського моря. Акторка Несліхан Атагуль втілить роль Наре Челебі - дочку посла. Вона - розумна, сильна, жінка зі сталевим характером. Попри труднощі, з якими вона стикається, вона ніколи не здається і щосили намагається здійснити свої мрії.

Енгін Акюрек на екрані постане у ролі Саджара Ефеоглу. Він - син бідного селянина, який працював в оливковому гаю. Тепер, коли він виріс, він зумів заробити достатньо статків і купив оливковий гай, в якому працював його батько. Саджар розривається між своїм гнівом і милосердям, а також своїм щастям і болем, адже не може змиритися із вчинком Наре.

Глядачі також познайомляться з Гедізом Ішиклі, чоловік за сюжетом виходець із однієї з найстаріших родин міста Мугла. Його батько був одним із найшанованіших мерів регіону, і Гедіз прагне продовжити цю тенденцію. Він один із найуспішніших підприємців, і у серіалі постане бізнес-партнером Саджара. Утім його роль в історії цим не обмежиться. Які підступні наміри приховує персонаж, якого втілить на екрані турецький актор Ураз Кайгіралоглу, дивіться в ефірі 1+1.

Читайте такожNetflix зніме два сиквели комедійного бойовика "Червоне повідомлення"Турецька акторка Тюлін Язкан зіргає у серіалі Менекше Ефеоглу – дружину Саджара. Адже у ту ніч, коли Наре знову раптово повернеться до міста після тривалого зникнення, Саджар одружиться з іншою. Менекше на перший погляд здається милою і привітною, але насправді виявиться дуже жорстокою у своїх вчинках та діях, які глядачі побачать вже у найближчих серіях.

Гювен Челебі - батько Наре, він - посол, і дуже важлива людина в Європарламенті, але водночас він приховує слабкість – захоплення азартними іграми. Саме тому він затіяв авантюру, яка назавжди змінила життя його дочки. Та чому батько зруйнував життя єдиній донці, стане відомо вже під час перегляду серіалу.

Варто зазначити, що серіал "Крила Кохання" отримав нагороду у номінації "найкращий серіал" кінофестивалю в Ізмірі, Туреччина. Цікаво також, що виконавицю головної жіночої ролі – Наре у серіалі озвучить популярна українська акторка Ксенія Мішина.

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