У трьох країнах - Італії, Польщі та Україні - знімають документальний фільм про культового польського режисера, лауреата Канського фестивалю.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Днями зйомки відбулися у маленькому містечку Ходорів у Львівській області. Там народився молодий актор Остап Вакулюк. Його і ще кількох студентів незаконно арештували за участь у протестах під час Революції Гідності. І саме Кшиштоф Заннусі допоміг Остапові втекти від переслідувань і знайти роботу у Польщі.
Документальний фільм про Зануссі – це подорож вчителя і учня, відомого режисера і молодого актора. Співмандрівник Зануссі – Остап Вакулюк – показує режисеру свою малу батьківщину і тим самим виводить його на відверті історії та зізнання.
"Маленьке містечко Ходорів. Але тут є чим зайнятися. Щодо Остапа, то його треба підтримувати. Я на нього покладаю великі надії", - прокоментував режисер Кшиштоф Зануссі.
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Кшиштоф Зануссі - що відомо про режисера
Кшиштоф Зануссі - польський кіно- й театральний режисер, сценарист і кінопродюсер.
Під час російської інтервенції в Україну у березні 2014 року Кшиштоф Зануссі разом з іншими відомими діячами польського театру та кіно виступив з підтримкою українського народу.
У 2014 разом з іншими членами членами Європейської кіноакадемії підписав лист на адресу президента Росії із закликом гарантувати безпеку Олега Сенцова, а також провести об'єктивне і неупереджене розслідування його справи.
Зануссі - лауреат Каннського кінофестивалю, має спеціальний приз Венеціанського кінофестивалю, головний приз Венеціанського кінофестивалю, Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня та купу інших нагород.