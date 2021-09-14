У фільмі учень Кшиштофа Зануссі показує режисеру свою малу батьківщину і тим самим виводить його на відверті історії та зізнання.

У трьох країнах - Італії, Польщі та Україні - знімають документальний фільм про культового польського режисера, лауреата Канського фестивалю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Днями зйомки відбулися у маленькому містечку Ходорів у Львівській області. Там народився молодий актор Остап Вакулюк. Його і ще кількох студентів незаконно арештували за участь у протестах під час Революції Гідності. І саме Кшиштоф Заннусі допоміг Остапові втекти від переслідувань і знайти роботу у Польщі.

Документальний фільм про Зануссі – це подорож вчителя і учня, відомого режисера і молодого актора. Співмандрівник Зануссі – Остап Вакулюк – показує режисеру свою малу батьківщину і тим самим виводить його на відверті історії та зізнання.

"Маленьке містечко Ходорів. Але тут є чим зайнятися. Щодо Остапа, то його треба підтримувати. Я на нього покладаю великі надії", - прокоментував режисер Кшиштоф Зануссі.

Кшиштоф Зануссі - що відомо про режисера

Кшиштоф Зануссі - польський кіно- й театральний режисер, сценарист і кінопродюсер.

Під час російської інтервенції в Україну у березні 2014 року Кшиштоф Зануссі разом з іншими відомими діячами польського театру та кіно виступив з підтримкою українського народу.

У 2014 разом з іншими членами членами Європейської кіноакадемії підписав лист на адресу президента Росії із закликом гарантувати безпеку Олега Сенцова, а також провести об'єктивне і неупереджене розслідування його справи.

Зануссі - лауреат Каннського кінофестивалю, має спеціальний приз Венеціанського кінофестивалю, головний приз Венеціанського кінофестивалю, Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня та купу інших нагород.

Автор: Денис Прядко