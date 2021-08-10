Фільм покажуть у Києві на День Незалежності.

Кінооб'єднання BABYLON'13 до Дня Незалежності випустило трейлер фільму, змонтованого з особистих відеозаписів з телефонів і камер українських бійців.

"Стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією - у химерне потойбіччя, де панують закони відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить", - йдеться у коментарі до фільму.

10 гривень з кожного придбаного квитка творці фільму перерахують у Благодійний фонд допомоги армії "Повернись Живим" на закупівлю мобільних комплексів спостереження.

Режисер стрічки – Роман Любий, продюсер - Марко Супрун. Прем’єра за участі творчої групи відбудеться у кінотеатрі "Київська Русь" 24 серпня.

BABYLON'13 - неформальне кінооб'єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно, до якого входив цілий ряд відомих українських режисерів та операторів.

Кінооб'єднання розпочало свою діяльність коротким відео: "Prologue", що було записано на Михайлівській площі 30 листопада 2013 року. Згодом воно створило низку повнометражних документальних фільмів, з яких "Зима, що нас змінила" та "Наша Надія".

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Автор: Денис Прядко