Також він пояснив причину відмови від нового проєкту.

Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно поділився власним рейтингом своїх культових стрічок і пояснив, чому відмовився від зйомок нового проєкту.

У подкасті The Church of Tarantino дворазовий володар "Оскара" розповів, що його улюбленим фільмом є "Одного разу в… Голлівуді", найкращим він вважає "Безславних виродків", а "Вбити Білла" є стрічкою, яку міг створити лише він:

"Я думаю, що "Вбити Білла" - це стрічка, яку я був народжений зняти. "Безславні виродки" - моя вершина, але "Одного разу в… Голлівуді" - моє серце".

Говорячи про сценарії, Тарантіно додав, що найсильнішим вважає текст "Безславних виродків", а одними з найкращих - "Мерзенну вісімку" та "Одного разу в… Голлівуді". При цьому він зізнався, що саме "Мерзенна вісімка" стала його найкращою роботою з точки зору режисури: "Матеріал був настільки міцний, що мені залишалося лише максимально точно йому послужити", - додав він.

Попри любов до "Одного разу в… Голлівуді", знімати його сиквел Тарантіно не став. Стрічку "Пригоди Кліффа Бута" для Netflix поставить Девід Фінчер. За словами режисера, ідея зробити десятий і фінальний фільм продовженням вже відомої історії "не надихнула" його:

"Мій останній фільм має вести мене в невідоме. Я повинен знову не знати, що роблю".

Тарантіно також підтвердив, що відмовився від давнього проєкту "Кінокритик", бо він занадто нагадував попередні роботи. "У "Одного разу в… Голлівуді" ми вирішували завдання - як перетворити сучасний Лос-Анджелес на Голлівуд 1969 року без комп'ютерної графіки. Це було викликом. А з "Кінокритиком" не залишалося простору для відкриттів, усе вже було знайоме", - пояснив він.

Фільми Тарантіно

Кінорежисер виріс у Лос-Анджелесі, де з дитинства захоплювався кіно та в юності працював у відеопрокаті, переглядаючи сотні фільмів.

Його режисерський дебют відбувся у 1992 році зі стрічкою "Скажені пси", яка одразу здобула популярність серед критиків. Справжню славу Тарантіно приніс фільм "Кримінальне чтиво" (1994), який отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю та "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій. Відтоді він закріпився як культовий режисер.

Його стиль відрізняється нелінійною побудовою сюжету, довгими діалогами, чорним гумором, яскравими сценами жорстокості та великою кількістю відсилань до історії кіно.

Серед найвідоміших його фільмів - "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Джекі Браун" (1997), "Вбити Білла" (2003–2004), "Доказ смерті" (2007), "Безславні виродки" (2009), "Джанґо вільний" (2012), "Мерзенна вісімка" (2015) та "Одного разу в… Голлівуді" (2019).

Його роботи неодноразово відзначалися престижними нагородами: Тарантіно має два "Оскари" за найкращий оригінальний сценарій ("Кримінальне чтиво" і "Джанґо вільний"), "Золоту пальмову гілку" та низку премій BAFTA і "Золотих глобусів".

Сам режисер неодноразово заявляв, що планує зняти лише десять повнометражних фільмів і завершити кар’єру на піку. Нині за його плечима дев’ять стрічок, а фінальний проєкт поки що залишається інтригою.

