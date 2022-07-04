Прем'єра фільму в Україні запланована на 6 жовтня 2022 року.

Вийшов трейлер романтичної комедії "Квиток до раю" (Ticket to Paradise) з Джорджем Клуні ("Одинадцять друзів Оушена", "Швидка допомога", "Березневі іди") та Джулією Робертс ("Красуня", "Ерін Брокович", "Їсти молитися кохати").

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра фільму в Україні запланована на 6 жовтня 2022 року.

Згідно до синопсису фільму, щоб завадити доньці вийти заміж за місцевого жителя Балі, колишнє подружжя не довго думаючи відправляється слідом за нею на тропічний острів. Усе, що їм потрібно, вберегти доньку від помилки, яку вони самі здійснили 25 років тому. Та чи вийде це у них?

Окрім Клуні та Робертс у фільмі зіграли Біллі Лурд ("Американська істарія жаху", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"), Кейтлін Дівер ("Гарний хлопчик", "Як не стати президентом") та Лукас Браво ("Емілі в Парижі").

Режисером фільму стала Олівер Паркер ("Зараз саме час", "Mamma Mia! 2").

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