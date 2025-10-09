Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер серіалу "Лицар семи королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms), приквела "Гри Престолів".
Сюжет заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна і зосереджений на пригодах скромного лицаря Сера Дункана Високого (Пітер Клаффі) та його юного зброєносця Ега (Декстер Сол Анселл), який насправді є принцом Ейгоном Таргарієном. Разом вони мандрують Вестеросом, стикаючись із різними випробуваннями та небезпеками.
Дія шоу розгортається приблизно за 90 років до подій "Гри престолів".
Серіал "Лицар семи королівств": трейлер
За словами творців, "Лицар семи королівств" буде більш приземленим поглядом на Вестерос, зосередженим на житті лицарів нижчого рангу, а не на королівських дворах.
Серед інших персонажів, що з'являються в серіалі, - Таргарієни, як-от Бейлор, Маекар і їхні сини Еріон і Дейрон, які стикаються з політичними викликами в пост-драконячому Вестеросі.
Серіал складатиметься з шести епізодів. Прем'єра запланована на 18 січня 2026 року.
Над серіалом працювали сам Джордж Р. Р. Мартін, автор книжок, і шоураннер Іра Паркер. Письменник уже встиг ознайомитися з усіма серіями і зазначив, що "йому сподобалися всі шість епізодів".
