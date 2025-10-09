Прем'єра серіалу запланована на 18 січня 2026 року.

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер серіалу "Лицар семи королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms), приквела "Гри Престолів".

Сюжет заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна і зосереджений на пригодах скромного лицаря Сера Дункана Високого (Пітер Клаффі) та його юного зброєносця Ега (Декстер Сол Анселл), який насправді є принцом Ейгоном Таргарієном. Разом вони мандрують Вестеросом, стикаючись із різними випробуваннями та небезпеками.

Дія шоу розгортається приблизно за 90 років до подій "Гри престолів".

Серіал "Лицар семи королівств": трейлер

За словами творців, "Лицар семи королівств" буде більш приземленим поглядом на Вестерос, зосередженим на житті лицарів нижчого рангу, а не на королівських дворах.

Серед інших персонажів, що з'являються в серіалі, - Таргарієни, як-от Бейлор, Маекар і їхні сини Еріон і Дейрон, які стикаються з політичними викликами в пост-драконячому Вестеросі.

Серіал складатиметься з шести епізодів. Прем'єра запланована на 18 січня 2026 року.

Над серіалом працювали сам Джордж Р. Р. Мартін, автор книжок, і шоураннер Іра Паркер. Письменник уже встиг ознайомитися з усіма серіями і зазначив, що "йому сподобалися всі шість епізодів".

