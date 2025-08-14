Він заснований на романі "Count My Lies".

Стрімінговий сервіс Hulu офіційно дав зелене світло серіалу "Count My Lies", у якому головні ролі виконають Ліндсі Лохан та Шейлін Вудлі ("Дивергент", "Винні зірки", "Велика маленька брехня").

Як передає Variety, обидві акторки також виступають виконавчими продюсерками разом із шоураннерами "This Is Us" Айзеком Аптейкером та Елізабет Бергер. Сценарій нового серіалу заснований на однойменному романі письменниці Софі Става.

За сюжетом, героїня Вудлі - патологічна брехунка Слоан Керруей - влаштовується нянею до харизматичної пари Вайолет (Лохан) та Джея Локхарта. На перший погляд, це її робота мрії, але насправді вона опиняється в осередку небезпечних секретів, готових вибухнути з катастрофічними наслідками.

Серіал стане першою головною телевізійною роллю Лохан у її кар’єрі. Зірка відома за фільмами "Пастка для батьків", "Погані дівчата" та "Зірка сцени".

Повернення Ліндсі Лохан

Як відомо, після гучної популярності у 2000-х акторка пережила період особистих і професійних труднощів, включно зі скандалами та паузою в акторській кар’єрі.

Однак останні кілька років стали для Лохан своєрідним камбеком: Netflix-стрічки з її участю знову повернули її у центр уваги, а участь у високопрофільному серіалі від Hulu закріплює цей успішний ренесанс.

Акторка знову з’явилася на великому екрані у "Freakier Friday" - продовженні культового "Чумова п’ятниця" 2003 року, а також у кількох проєктах Netflix, серед яких "Незабутнє Різдво", "Ірландське бажання" та "Наша маленька таємниця".

