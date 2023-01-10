В український прокат фільм "Людина-Мураха та Оса: Квантоманія" має вийти 16 лютого 2023 року.

Кінокомпанія Marvel Studios представила новий трейлер супергеройського фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), де більше уваги приділили суперлиходію Канґу Завойовнику, який має стати основним антогоністом у двох наступних фазах КВМ.

Зазначимо, фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", що має вийти в український прокат 16 лютого 2023 року, офіційно розпочне п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel.

За сюжетом нового фільму, партнери-супергерої Скотт Ленґ / Людина-Мураха (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн / Оса (Еванджелін Ліллі) разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер) через помилку дочки Ленґа Кессі (Кетрін Ньютон) потрапляють у сповнений див Квантовий вимір. Однак тут же на них чекає зустріч із суперлиходієм Канґом Завойовником.

Судячи з нового трейлера, Канґ задля досягнення своїх лиходійських цілей вирішить використати Ленґа, намагаючись схилити його на свій бік пропозицією провести з дочкою той час, який він свого часу втратив. У разі відмови суперлиходій погрожує знищити усе, що є важливим для Ленґа.

Канґ Завойовник у кіновсесвіті Marvel

Канґ Завойовник вважається одним з головних суперлиходіїв в оригінальних коміксах Marvel, де він дебютував у 1964 році. Найчастіше йому протистояли Месники, Людина-павук, Місячний лицар і Фантастична четвірка. Саме останні в коміксах зуміли зупинити Канґа. При цьому к коміксах його союзником був головний ворог "четвірки" Доктор Дум.

Оригінальне ім'я персонажа – Натаніель Річардс, який народився в 31 столітті, дуже цікавився історією і подорожами в часі. Після того як він відшукав на покинутій фабриці діючу машину часу, створену Віктором фон Думом, вчений почав переміщатися епохами. Він здійснював набіги на різні цивілізації, а потім повертався назад у 31 століття, залишаючись абсолютно невловимим.

Канґ не володіє жодними надлюдськими здібностями, але має геніальний інтелект, є експертом з історії, фізики, інженерії та техніки. Водночас Канґ носить високотехнологічну броню, яка підвищує його міцність, може проектувати енергетичні промені, голограми і силові поля, дозволяє дихати у відкритому космосі, а також контролює технології минулих століть. Також він володіє космічним кораблем, що дозволяє йому подорожувати в часі.

В кіновсесвіті Marvel Канґ Завойовник вперше був представлений у першому сезоні телесеріалу "Локі", що вийшов влітку 2021 року, а його роль виконав американський актор Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта", "П'ятеро однієї крові", "Крід ІІІ"). У серіалі він був спочатку представлений як "Той, Хто Залишається" – вчений з 31 століття, який створив "Управління часовими змінами", щоб запобігти Мультивсесвітній війні між злими варіантами себе.

Вже відомо, що також персонаж з'явиться у фільму "Месники: Династія Канґа", вихід якого запланований на 2025 рік. Цей фільм має стати передостаннім у шостій фазі КВМ.

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