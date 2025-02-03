В український прокат фільм "М3ГАН 2.0" вийде 26 червня 2025 року.

Кінокомпанія Blumhouse Productions показала перший тизер науково-фантастичного фільму жахів "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), що стане продовженням хітового фільму 2022 року.

Події сиквелу відбуваються через два роки після кривавої різанини, яку влаштувала легендарна лялька-вбивця. З тих пір її творчиня Джемма стала відомою авторкою та бореться за контроль над ШІ, а її племінниця Кеді – вже бунтівна дівчина-підліток. Тим часом потужна військова корпорація, використавши базову технологію М3ҐАН, створює нову суперзброю – Амелію. Вона швидка, розумна і не збирається слухатися наказів людей. І тепер, щоб врятувати світ, Джемма мусить повернути М3ҐАН. Тільки цього разу вона має бути ще сильнішою, ще небезпечнішою та ще божевільнішою.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Еллісон Вільямс, Вайолет МакГроу та Емі Дональд/Дженна Девіс, які повторили образи Джемми, Кеді та М3ҐАН. Тим часом, Браян Джордан Альварес та Джен Ван Еппс знову зіграли Коула та Тесс.

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З нових імен у касті – Іванна Сахно ("Тихоокеанський рубіж: Повстання", серіал "Асока") та Джемейн Клемент ("Що ми робимо у тінях").

Автором сценарію та режисером виступив новозеландець Герард Джонстоун, який також зняв першу частину "М3ҐАН", а продюсерські функції на себе знову взяли легенди жанру Джеймс Ван і Джейсон Блум.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 26 червня 2025 року.

Нагадаємо, світова прем'єра техно-горора M3GAN відбулася в Лос-Анджелесі 7 грудня 2022 року, і він одразу отримав схвальні відгуки від критиків. Також фільм видався успішним в прокаті – при бюджеті в скромні 12 мільойнів доларів він зібрав понад 180 мільйонів.

Фільм розповідав про ляльку нового покоління М3ҐАН, створену за допомогою штучного інтелекту високотехнологічною іграшковою компанією. Унікальна іграшка швидко стала невід'ємною частиною життя осиротівшої дівчинки, однак невдовзі розроблена, щоб захищати свою власницю, М3ҐАН еволюціонувала від безневинної ляльки до неконтрольованої вбивчої машини.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 78% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 72 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,6 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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