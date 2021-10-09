Зірка обговорювали вихід документальної стрічки про свою творчість.

63-річна поп-ікона Мадонна продовжує бентежити свою аудиторію провокативними вчинками. Цього разу співачка похизувалася підтягнутими сідницями на шоу Джиммі Фейлона.

Розмова Мадонни й Джиммі була присвячена виходу документальної стрічки про американську знаменитість "Madame X", під час якої співачка зізналася, що дуже надихалася творчістю письменника й активного борця за права людини Джеймса Болдвіна.

Після чого зірка заявила, що хоче звернути увагу публіки. Мадонна встала з крісла і раптом лягла у короткій сукні та фірмових сексуальних панчохах на стіл ведучого.

"О, боже! Зупиніть це! Зупиніть!" – відреагував Джиммі та намагався жартома прикрити сідниці Мадонни власним піджаком.

Це знаменитість не зупинило. Співачка піднялася і задерла спідницю на камери – вона оголила сідниці та продемонструвала спідню білизну, засоромивши ведучого.

Аудиторії вчинок поп-ікони, схоже, сподобався, оскільки присутні зааплодували. Вона згодом додала: "Чи не хочеш ти поговорити по-дорослому?", всіляко заохочуючи публіку до ще більшої реакції.

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Автор: Віолетта Орлова