Шоу матиме відповідну назву.

Зірка культових святкових фільмів "Один вдома" і "Один вдома-2" Маколей Калкін зніме документальний фільм про власний досвід переживання кризи середнього віку.

Шоу матиме відповідну назву - "Криза середнього віку Маколея Калкіна". Про це повідомляє видання Variety.

Продюсуванням шоу займеться компанія Lightbox.

Читайте такожВдарив та намагався задушити: зірку "Сам удома" звинувачували у насильствіІдея створення телепроекту з'явилася у актора минулого року. Коли йому виповнилося 40 років, він написав про це в Twitter і запитав у передплатників порад про те, як впоратися з труднощами.

В рамках нового шоу актор відправиться в подорож по різних країнах, щоб розібратися у своєму ставленні до старіння, батьківства і шлюбу або партнерства. Так, за його словами, він сподівається не допустити, "щоб нестримні веселощі стали пережитком молодості".

"Попри свою популярність, як і всім нам, Калкіну доводиться зіткнутися з тим, що означає бути нормальним хлопцем середніх років, з дружиною і дитиною, який скоро буде того ж віку, що і він, коли став світовою суперзіркою. Ми дуже раді працювати з ним і його кризою середнього віку в цьому захоплюючому проекті", - відзначили в компанії Lightbox.

Нагадаємо, Калкін через 20 років холостяцького життя вирішив таки зв'язати себе узами шлюбу.

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