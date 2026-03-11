Netflix показав перший трейлер екшн-серіалу 'Гнів' з зіркою 'Аквамена' в головній ролі

Усі епізоди серіалу вийдуть 30 квітня 2026 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер нового екшн-серіалу "Гнів" (Man on Fire).

Серіал, заснований на однойменному романі А. Дж. Квіннела 1980 року, розповідає про колишнього першокласного найманця спецпідрозділу ЦРУ з ПТСР Джона Кріза, який після звільнення зі служби намагається розпочати все спочатку. Згодов він отримує роботу тілоохоронця для доньки свого єдиного друга, впливового бізнесмена. Коли ж останнього вбивають, і дівчинку викрадають, Кріз стає на безжальних шлях помсти.

Головну роль у шоу зіграв Яг'я Абдул-Матін II ("Ми", "Кендімен", франшиза "Аквамен", серіали "Вартові", "Диво-людина").

Також у серіалі задіяні Алісе Брага ("Я – легенда", "Елізіум", "Нові мутанти"), Скут Макнейрі ("Арго", "Не говори зі злом", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", серіал "Справжній детектив") та Боббі Каннавале ("Білявка", "Ірландець", "Я, Тоня", серіали "Убивства в одній будівлі", "Скарпетта").

Автором і основним сценаристом проєкту виступив американський телевізійник Кайл Кіллен, який до цього працював над серіалами "Ігри розуму", "Дикий Білл" та Halo. Крім того, він є одним з авторів горор-хіта Netflix "Вулиця страху, Частина перша: 1994".

Перший сезон серіалу налічуватиме сім епізодів, усі вони вийдуть одночасно 30 квітня 2026 року на Netflix.

Зауважимо, це вже третя екранізація роману А. Дж. Квіннела "Гнів" – у 1987 році вийшов однойменний фільм зі Скоттом Гленном, а у 2004 році з Дензелом Вашингтоном.

