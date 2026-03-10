Польське місто оголосило 2026-й Роком Відьмака: що це означає

Влада польського міста Лодзь офіційно оголосила 2026-й Роком Відьмака – головного героя відомої на весь світ однойменної серії фентезійних романів, за якими пізніше було створено відеоігри, серіал Netflix та комікси.
Як повідомляє офіційна туристична організація Poland Travel на своїй сторінці в Facebook, приводом для цього став той факт, що саме там рівно 40 років тому на сторінках часопису "Fantastyka" вийшло перше оповідання Анджея Сапковського "Відьмак".
Річ у тім, місто Лодзь має тісний зв'язок з багатьма людьми, причетними до створення та розвитку "Відьмака":
- Сам автор саги Сапковський – лодзянин. Тут він народився, тут живе і саме тут написав усю відьмацьку серію.
- Президент компанії-розробника відеоігор про Відьмака CD PROJEKT RED Адам Бадовський – також із Лодзі.
- Першого ігрового Відьмака намалював ще один лодзянин – художник Пшемислав Трусцинський.
Зокрема, зараз у Лодзі можна відвідати виставку графіки та коміксів Пшемислава "TRUST" Трусцинського, а перед входом до експозиції у Центрі коміксів та інтерактивного наративу (EC1 Łódź) можна побачити новостворену скульптуру Ґеральта.
Небанальні ідеї подорожей до Польщі
Раніше УНІАН.Туризм знайомив читачів з містичним гірським регіоном Карконоші на заході Польщі, де можна поєднати активний відпочинок з релаксом у термах і пізнавальними ексркурсіями. І все це за доступними цінами.
Також ми розповідали про польське місто Вроцлав, яке чудово підходитья як для відвідування взимку, так і влітку.
