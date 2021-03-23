Державне агентство України з питань кіно розпочинає "Марафон фільмів" до 30-ї річниці Незалежності України.

Глядачі під час "Марафону фільмів" обиратимуть улюблені українські фільми, які зможуть побачити на екранах кінотеатрів у тридцятий День народження нашої країни.

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Опитування проходить на сайті Держкіно та сторінках Агентства у мережі. Кожен із учасників "Марафону фільмів" матиме змогу обрати три картини за наступними категоріями: фільми для широкої глядацької аудиторії, авторські фільми, документальне кіно.

Учасники Марафону також матимуть змогу додати свій варіант відповіді та обрати своє кіно, скориставшись каталогом Державного агентства України з питань кіно.

Опитування триватиме до кінця липня. Картини, що наберуть найбільшу кількість голосів, вийдуть на екрани країни у серпні 2021 року, до 30-ї річниці Незалежності України.

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Автор: Діана Могилєвич