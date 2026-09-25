'Перевізник': коли в український прокат вийде комедія з Аланом Рітчсономом і Оуеномом Вілсоном

На прем'єру доведеться чекати зовсім недовго.

Кінодистриб'ютор Green Light Films оголосив дату виходу в український прокат комедійного екшна "Перевізник" (Runner), також відомого під назвою "Кур'єр": 1 жовтня 2026 року.

Головний герой фільму – колишній найманець Генк Мелоун, а нині кур'єр преміум-класу, який має лише три години, щоб доставити до лікарні донорський орган і врятувати семирічну дівчинку, якій терміново потрібна трансплантація. Але ця проста місія перетворюється на смертельно небезпечну гонку, коли за вантажем починає полювати злочинний синдикат, адже на чорному ринку він коштує чималих грошей. Разом із Генком у цій сутичці опиняється Бен Бішоп – медичний кур'єр, якого той неохоче змушений перевозити та захищати. А ще компанію їм складає одна дуже балакуча папужка.

Головні ролі у фільмі зіграли Алан Рітчсон ("Машина війни", серіали "Титани", "Річер") та Оуен Вілсон ("Знайомство з батьками", "Шанхайський полудень", "Водне життя зі Стівом Зіссу", "Ніч у музеї", "Опівночі в Парижі", серіал "Локі").

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Також у стріці задіяні Родріго Санторо ("300 спартанців", "Бен-Гур", серіали "Загубені", "Світ Дикого заходу"), Лейла Джордж ("Смертні машини", серіали "Дисклеймер", "Звір в мені") та інші.

Зняв фільм американський режисер та колишній каскадер Скотт Во ("Закон доблесті", "Жага швидкості", "Нестримні 4").

Зауважимо, в американський прокат фільм вийшов ще 11 вересня 2026 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 77% схвалення від критиків та 89% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 55 з 100 балів, а широка аудиторія – в 5,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

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