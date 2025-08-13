Вихід фільму в американський прокат запланований на 25 грудня 2025 року.

Кінокомпанія A24 випустила перший трейлер спортивної трагікомедії "Марті Найкращий" (Marty Supreme), головну роль в якій виконав двічі номінант на "Оскар" Тімоті Шаламе ("Дюна", "Вонка", "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець").

Стрічка, події якої відбуваються в США у 1950-х роках, розповідає історію становлення зірки настільного тенісу Марті Райзмана (у фільмі – Марті Маузера), популяризатора методу гри в настільний теніс під назвою хардбат і двічі чемпіона США серед чоловіків.

Окрім Шаламе у фільмі зіграли Гвінет Пелтроу ("Закоханий Шекспір", "Талановитий містер Ріплі", "Залізна людина", серіал "Політик") та репер Tyler, The Creator.

Зняв стрічку американський режисер Джош Сафді, найбільш відомий за фільмами, над якими він працював зі своїм старшим братом Беном Сафді – "Неграновані коштовності" та "Гарні часи".

Вихід фільму в американський прокат запланований на 25 грудня 2025 року, однак чи покажуть його українським кіноманам, наразі невідомо.

Нагадаємо, що також цього року вийде сольний фільм Бена Сафді "Незламний" з Двейном "Скелею" Джонсоном та Олександром Усиком.

