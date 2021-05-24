У першому трейлері "Вічних" глядачам нарешті показали передісторію героїв, а також їхні костюми і суперсили.

Кіностудія Marvel нарешті представила перший повноцінний тизер нового супергеройського фільму "Вічні" (Eternals), що має вийти в кінопрокат 5 листопада 2021 року.

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Фільм буде відноситься до четвертої фази кіновсесвіту Marvel та має познайомити глядачів з новою командою супергероїв, яким належить захищати людство після подій фільму "Месники. Фінал", що фактично завершив історію класичної команди Месників.

Ці нові герої - так звані Вічні, які є безсмертною інопланетною расою. Вони таємно живуть на Землі більше 7 тисяч років, проте тепер герої возз'єднуються, щоб захистити людство від своїх злісних сородичів Девіантів.

У першому трейлері "Вічних" глядачам нарешті показали передісторію героїв, а також їхні костюми і суперсили.

Не обійшлося і без кумедного відсилання до "Месників". Героїня Лії Макхью - вічно юна Спрайт - запитує: "Коли Стіва Роджерса і Залізної людини більше немає, хто поведе Месників? На що герой Річарда Меддена - тактичний лідер вічних Ікаріс - відповідає: "Я можу їх повести". Після секундної паузи всі дружно сміються. Що ж, зовсім скоро ми дізнаємося, чи судилося йому це зробити...

Головні ролі у фільмі виконали Анджеліна Джолі, Сальма Хайек, Джемма Чан, Річард Медден, Кіт Харінгтон, Кумейл Нанджіані, Лія Макхью, Баррі Кеоган та інші.

Режисером картини стала тріумфаторка всіх можливих престижних кінопермій 2020-2021, включаючи "Оскар" і "Венеціанський кінофестиваль", Хлоя Чжао ("Земля кочівників"). Для неї це буде перший великобюджетний блокбастер в кар'єрі.

Четверта фаза кіновсесвіту Marvel: що потрібно знати

Події четвертої фази кіновсесвіту Marvel відбуваються після фільму "Месники: Завершення". Танос переможений, зниклі мешканці Всесвіту повернулися до життя, а багато героїв покинули кіновсесвіт. Тепер світу потрібні нові герої.

Особливістю четвертої фази є те, що тепер в рамках одного кіновсесвіту об'єднуються повнометражні фільми, які виходять в кінотеатрах, і серіали, які випускаються на стрімінговому сервісі Disney+. Таким чином творці планують поступово вводити нових персонажів і давати можливість краще розкриватися тим героям, чиї історії спочатку довелося обмежувати через кінотеатральний хронометраж. При цьому чимало акторів грають своїх персонажів як у фільмах, так і серіалах.

Спочатку в якості перехідного фільму мав виступити бойовик "Чорна вдома", що розкриває історію Наташі Романофф до фіналу. Однак через пандемію його прем'єру перенесли більш ніж на рік - тепер він має вийти в липні 2021 року.

В результаті відкривати четверту фазу довелося відразу трьом серіалам - "Ванда/Віжен" і "Сокіл і Зимовий солдат", випущеним у січні-квітні 2021 року, а також "Локі", який повинен вийти в червні 2021 року. Перші два серіали вже отримали захоплені відгуки критиків і глядачів, а також почали збирати перші нагороди - на церемонії MTV Movie & TV Awards 2021, яка пройшла в ніч з 16 на 17 травня, вони в сумі отримали шість нагород, перемігши в усіх категоріях, в яких вони були номіновані.

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Автор: Марина Григоренко