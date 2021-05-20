Перший епізод серіалу "Локі" від кіностудії Marvel вийде 9 червня на Disney+.

Кіностудія Marvel опублікувала свіжий тизер свого майбутнього серіалу "Локі" (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

У новому тизері глядачем показали, як почалося знайомство Локі з секретною організацією "Управління тимчасовими змінами", куди він потрапляє після після подій фільму "Месники: Завершення" (2019), де альтернативна версія Локі створила нову часову лінію. Там Локі змушують розбиратися з часовими парадоксами, які утворилися в результаті цього.

Також ролик порадував фанатів кадрами, на яких Том Хіддлстон блиснув голим торсом.

Зазначимо, перший епізод серіалу "Локі" від кіностудії Marvel вийде 9 червня 2021 року на стрімінговому сервісі Disney+. Він відноситься до четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel і безпосередньо пов'язаний з фільмами франшизи.

Крісло сценариста зайняв Майкл Уолдрон, відомий по роботі над проектами "Спільнота" і "Рік і Морті"), а режисером першого сезону стала Кейт Херрон, яка раніше працювала над серіалами "Сексуальна освіта" і "Світанок апокаліпсису". Крім Тома Хіддлстона в серіалі зіграв Оуен Вілсон ("Північ у Парижі", "Готель "Гранд Будапешт", "Знайомство з батьками").

Зйомки серіалу почалися в січні 2020 року в Атланті, але були припинені в березні 2020 року через пандемію COVID-19. Виробництво відновилося у вересні 2020 року.

Нагадаємо, це вже третій серіал в рамках кіновсесвіту Marvel в подібному форматі - в січні-лютому був показаний серіал "Ванда/Віжен" з Елізабет Олсен і Полом Беттані, а в березні-квітні вийшов "Сокіл і Зимовий солдат" з Ентоні Макі та Себастіаном Стеном.

Обидва серіали отримали захоплені відгуки критиків і глядачів, а також вже почали збирати перші нагороди - на церемонії MTV Movie & TV Awards 2021, яка пройшла в ніч з 16 на 17 травня, вони в сумі отримали шість нагород, перемігши у всіх категоріях, в яких вони були номіновані.

Боси Marvel також відзначають, що завдяки подібним серіалам вдається краще розкрити улюблених багатьом другорядних персонажів кіновсесвіту, а також представити глядачам нових героїв, які з'являться в подальших проектах.

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Автор: Марина Григоренко