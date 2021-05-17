Церемонія пройшла сьогодні вночі.

У ніч з 16 на 17 травня в Голлівуді пройшла церемонія вручення премії MTV Movie & TV Awards 2021.

Через карантин не всі переможці змогли особисто отримати нагороди. Але це не завадило їм приєднатися по відеозв'язку. Також варто відзначити, що церемонія вручення премії в сфері телешоу відбудеться в ніч з 17 на 18 травня.

Хто отримав премію в сфері кіно і серіалів:

Найкраща роль у кіно - Чедвік Боузман "Ма Рейні: мати блюзу"

Найкраща пісня - Edge of Great "Джулі і привиди"

Найкращий переляк - Вікторія Педретті "Привиди маєтку Блай"

Найкращий лиходій - Кетрін Хан "Ванда/Віжн"

Comedic Genius - Саша Барон Коен

Найкращий дует - "Сокіл і Зимовий солдат "(Сокіл (Ентоні Макі) і Зимовий солдат (Себастіан Стен))

Найкращий бій - "Ванда/Віжн"

Найкраща комедійна роль - Леслі Джонс "Поїздка в Америку 2"

Найкращий поцілунок - Чейз Стоукс і Меделін Клайн "Зовнішні мілини"

MTV Generation - Скарлетт Йоханссон

Прорив року - Редже-Жан Пейдж "Бріджертони"

Найкраща роль в серіалі - Елізабет Олсен "Ванда/Віжн"

Найкращий герой - Ентоні Макі "Сокіл і Зимовий солдат"

Найкращий серіал - "Ванда/Віжн"

Найкращий фільм - "Всім хлопцям: з любов'ю…"

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Автор: Діана Могилєвич