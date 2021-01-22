Стрічка стала володаркою низки українських та міжнародних нагород.

Український фільм Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" названий найкращим міжнародним ігровим фільмом на кінофестивалі в Санта-Моніці (США).Читайте такожСтрічки "Мої думки тихі", "Черкаси" і "Додому" повезуть на кінофестиваль у Брюсселі

Про це повідомляється на сторінці кінострічки у Facebook.

"Дякуємо! Thank you, Santa Monica Film Festival 🥂 Ще одна гілочка додається до нашого постеру 😍", - йдеться у повідомленні.

Повний перелік переможців можна переглянути на сайті фестивалю.

Довідка. Міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці — прем'єрний показ американського та міжнародного незалежного кіно, який щорічно проводиться у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Кінофестиваль у Санта-Моніці демонструє нові, інноваційні та привабливі фільми.

Сюжет фільму "Мої думки тихі"

16 січня 2020 року в український прокат вийшла комедія «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча з Ірмою Вітовською та Андрієм Лідаговським. За сюжетом, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер із Києва Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду». Подалі від проблем.

Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

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Автор: Ольга Робейко