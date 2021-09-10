Відео зрежисував київський мультиплікатор та ілюстратор ELLS WAKE.

Співак Дмитро Монатік, який нещодавно став заслуженим артистом України, представив новий кліп на не найновішу, але таку, що вже полюбилася багатьом, свою пісню "С.О.В.А" зі свого третього сольного альбому "LOVE IT ритм".

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Monatik.

Стиль для кліпу було обрано незвичний - це тривимірна комп'ютерна анімація. Зрежисував його київський мультиплікатор та ілюстратор ELLS WAKE.

У його роботі можна знайти відсилання до попередньої творчості Монатіка. Автор використовував віртуальне освітлення, матеріали і не забув про закони фізики.

Загалом у відео було анімовано понад тисячу кадрів.

Читайте такожСлухає незалежна: трохи більше 30-ти кращих музичних альбомів України від 90-х до сьогодні"С.О.В.А" — це ми, з одного лісу компанія. Ті, хто бачили, як порожніють міста, немов душа, що втрачає сенс, натхнення, бажання продовжувати. Ті, хто хочуть вирватися з нескінченного потоку інформації і запалювати! Запалювати, немов юність вічна! Мабуть, так, раз пам'ятаємо, що навіть в найсіріший час, коли Віра, Любов і Надія заблукали в найдрімучішому лісі, потрібно бути як сова. Не бігти крізь дерева, а летіти над ними. Бачити світло в темряві. Чітко і ясно", - так сам Monatik описує свою роботу.

Менш ніж за добу відео набрало майже 380 тис. переглядів.

Нагадаємо, що попередній кліп Monatik на пісню "Запалювати" вийшов 22 липня.

Автор: Станислав Кожемякин