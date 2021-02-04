Будинок, в якому за сюжетом жив маніяк-вбивця / фото zillow.com
У США продали будинок, в якому проходили зйомки легендарного трилера "Мовчання ягнят".
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За сюжетом, саме в цьому будинку жив і катував своїх жертв маніяк Буффало Білл.
Про продаж будинку повідомила ріелтор.
"Ми отримали 6 пропозицій протягом двох тижнів після того, як будинок був виставлений на продаж, і кілька пропозицій надійшло від кіноманів з інших штатів", - розповіла ріелтор.
В результаті будинок купила одна з родин, імена нових власників не розголошуються.
Відомо, що сума угоди склала 298,5 тисяч доларів.
Інтер'єр "будинку Буффало Білла" фото / zillow.com
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