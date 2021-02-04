Ім'я покупця невідоме.

У США продали будинок, в якому проходили зйомки легендарного трилера "Мовчання ягнят".

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За сюжетом, саме в цьому будинку жив і катував своїх жертв маніяк Буффало Білл.

Про продаж будинку повідомила ріелтор.

"Ми отримали 6 пропозицій протягом двох тижнів після того, як будинок був виставлений на продаж, і кілька пропозицій надійшло від кіноманів з інших штатів", - розповіла ріелтор.

В результаті будинок купила одна з родин, імена нових власників не розголошуються.

Відомо, що сума угоди склала 298,5 тисяч доларів.

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Переклад: Катерина Лиманська