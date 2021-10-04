Фігура Геральта з Рівії досягає 78 метрів у висоту.

У польському місті Лодзь розмалювали 26-поверхову будівлю. Фреску присвятили серії романів "Відьмак" за авторством Анджея Сапковського та ігровій франшизі The Witcher. Це найбільша в країні робота такого формату.

Про малюнок повідомив старший менеджер CD Projekt RED з організації заходів Павло Панасюк. В особистому мікроблозі він опублікував два зображення. На першому показаний 26-поверховий хмарочос без фрески, а на другому – вже готове творіння.

Робота створювалася з оглядкою на картину" мандрівник над морем туману " художника з Німеччини Каспара Давида Фрідріха. Фігура Геральта на малюнку досягає 78 метрів у висоту. Це найбільша фреска за мотивами "Відьмака" у світі. Окремо варто відзначити, що Лодзь славиться своїм стріт-артом. Так що вибір міста для реалізації такої грандіозної задумки цілком логічний.

Популярність бренду "Відьмак"

Франшиза" Відьмак " почалася з книг Анджея Сапковського, якому належать права на неї.

Однак каталізатором популярності бренду стала ігрова серія The Witcher від CD Projekt RED — зокрема, третя частина. Її сукупні продажі ще в минулому році перевищили 50 мільйонів копій. А тираж The Witcher 3: Wild Hunt цієї весни перейшов рубіж в 30 мільйонів одиниць.

У 2019 році "Відьмак" отримав серіальну екранізацію від Netflix. Шоу стало неймовірно популярним. Зараз стрімінговий сервіс готується випустити другий сезон.

Автор: Назар Степорук