Шанувальники відзначили, що під час перегляду ролика у них були мурашки по тілу.

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала mood відео на пісню російського гурту Тату "Я твоя не перша".

У кадрі Надя постала в чорній міні-сукні з прозорими рукавами. Весь кліп вона сидить на підлозі і чуттєво виконує пісню.

"Я рада взяти участь у міжнародному триб'юті групи "Тату" від Spotify і доторкнутися до пісні "Я твоя не перша" своїм прочитанням. У нас стався ідеальний метч: в кожному рядку, як і в кожному кадрі цього відео я – відкрита і справжня. Тут немає зайвих декорацій, ефектів і танців. Я просто показую вам себе", - підписала ролик Дорофєєва.

Читайте такожСтали відомі номінанти на премію Греммі-2022: хто у лідерахВідзначимо, що саме це відео показували на великому екрані на триб'ют-концерті Тату в Москві. При цьому шанувальники прийшли в захват від нового ролика співачки.

"Настільки ніжно, чуттєво... Немає ніяких танців, мега локацій і всього іншого, а мурашки по тілу побігли", "Як це красиво! Кавер дуже душевний", "Шикарно все - і музика, і текст, і голос", "Це дуже душевно і дуже до сліз", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відповіла на жорсткі коментарі хейтерів.

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Автор: Діана Могилєвич