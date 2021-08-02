Українська співачка Наталя Могилевська 2 серпня відзначає своє 46-річчя. Народна артистка України змогла прославитися на весь світ своїми хітами - від душевних до танцювальних. Вона сміливо змінює образи і майстерно підходить до створення кліпів.
Першим хітом масштабного рівня стала пісня "Місяць", завдяки якій Могилевську визнали найкращою співачкою. А сам трек став піснею року в Україні.
2004 рік став для неї знаковим. Наталя виступила телеведучою і продюсером проекту "Шанс", а також випустила спільну пісню з Віталієм Козловським "Відправила message".
Ще один хіт - "Ти мені не даєш". Кліп на цю пісню артистка створила разом зі Скрябіним.
Кліп на пісню "Завелася" став новим поштовхом у визнанні Могилевської.
У кліпі "Я танцювала" Наталя змінила імідж, значно схудла і прямо-таки "розірвала" глядачів своїми запальними танцями в оточенні симпатичних танцюристів.
Цього року вийшла її нова пісня "До дна". У відеороботі співачка отримала поранення в серце, за що помстилася коханцеві, залишивши його вмирати на дні.
"Мій чоловік може любити мене або померти, по-іншому ніяк!"- прокоментувала співачка кліп.
Також Могилевська оголосила пристрасний період в житті, який виливається в першу пісню і відеокліп майбутнього альбому.
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