У широкий прокат комедія виходить вже цієї зими.

Фільм "Найкращі Вихідні" - це комедія, яка розповідає чотири різні історії: про романтичні почуття, які виникають у найнесподіваніший момент, про справжню чоловічу дружбу та про сімейні цінності. Усіх героїв фільму об’єднує любов, музика, фестиваль і літо. У якийсь момент усе піде зовсім не за планом, але врешті-решт кожен знайде набагато більше, ніж шукав…

У широкий прокат комедія виходить вже цієї зими - з 2 лютого 2022 року, тож встигніть поринути в літо та пригоди!

Глядачі побачать на екрані Київ: атмосферний, надихаючий, а часом похмурий та зовсім непривітний - такий же різний, як і герої запальної комедії. Творці зафільмували приголомшливі столичні краєвиди (90% натурних кадрів), а найкращі моменти відзняли в розпал музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 - такого український глядач ще не бачив!

Романтичні Ганс та Ольга, яких на екрані втілюють актори Еліас Райхерт та Дар’я Петрожицька, встигли зустріти не лише пухнасту альпаку та величного коня у самому центрі столиці, а й справжню жінку-кицю.

Сцена за участі VERKA SERDUCHKA & band стала справжнім випробуванням для Тараса Денисюка, який зіграв у фільмі непосидючого Лесика. Юнакові, який вперше отримав роль у великому кіно, довелося імпровізувати під час діалогу із зіркою, адже сцену знімали просто під час виступу народної улюблениці. Що з того вийшло? Дізнаємося зовсім скоро - у кіно.

Аліні Чебан, виконавиці ролі Аліси, довелося знищити, у буквальному сенсі, 4 гітари. Сцена вийшла ефектною - Аліна так старалася, що навіть травмувала коліно.

А от Георгію Хостікоєву довелося на якусь мить відчути себе справжньою рок-зіркою та виконати сингл наживо прямо на сцені Atlas Weekend. У цьому йому допоміг лідер гурту EPOLETS Павло Варениця, який погодився адаптувати свою пісню Rock is Dead на прохання режисера фільму Влада Климчука. До речі, у фільмі, пролунає понад 10 нових українських хітів, а також атмосферна кіномузика, автором якої є Євген Філатов (The Maneken).

Читайте такожРуслана презентувала музичний фільм "Різдвяний Сон"А ще у фільмі, навіть того не підозрюючи, знялися тисячі людей, які запалювали під саундтрек фільму "Твій день" у виконанні alyona alyona, The HARDKISS, Onuka та Артема Пивоварова, а також під час виступу VERKA SERDUCHKA & band на головній сцені музичного фестивалю. Творці закликають йти в кіно та шукати себе на великому екрані.

Шалені пригоди та романтичні історії можуть трапитись у будь-якому куточку України - потрібно лише вийти з дому, вийти за рамки своїх стереотипів. "Найкращі Вихідні" саме про це! Дивіться в усіх кінотеатрах України з 02.02.2022 року.

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