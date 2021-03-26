Гільдія продюсерів США (Producers Guild of America Awards) оголосила лауреатів своєї 32-ї кінопремії.
Читайте такожГільдія сценаристів США: названо лауреатів преміїНайвищу нагороду отримав фільм Хлої Чжао "Земля кочівників". Про це повідомляє Deadline.
Драма "Земля кочівників" вже зібрала низку престижних кінонагород, включаючи головний приз минулорічного Венеціанського кінофестивалю і "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм.
Також картина - один з фаворитів майбутнього «Оскара», де у "Землі кочівників» цілих шість номінацій.
Інші переможці PGA Awards:
- Анімаційний фільм - "Душа"від Pixar
- Документальний фільм - "Мій учитель восьминіг"
- Драматичний серіал - "Корона"
- Комедійний серіал- "Шіттс Крік"
- Міні-серіал - "Хід королеви"
Про що фільм "Земля кочівників"
Самотня жінка з глибинки Невади Ферн втрачає будинок під час економічної кризи. Зібравши всі речі в фургончик, вона вирушає в подорож американським заходом, зустрічаючи дорогою таких же неприкаяних кочівників 21 століття, кожен з яких зі своєю історією.
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