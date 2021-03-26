Стрічка "Земля кочівників" отримала головну нагороду Гільдії продюсерів США.

Гільдія продюсерів США (Producers Guild of America Awards) оголосила лауреатів своєї 32-ї кінопремії.

Читайте такожГільдія сценаристів США: названо лауреатів преміїНайвищу нагороду отримав фільм Хлої Чжао "Земля кочівників". Про це повідомляє Deadline.

Драма "Земля кочівників" вже зібрала низку престижних кінонагород, включаючи головний приз минулорічного Венеціанського кінофестивалю і "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм.

Також картина - один з фаворитів майбутнього «Оскара», де у "Землі кочівників» цілих шість номінацій.

Інші переможці PGA Awards:

Анімаційний фільм - "Душа"від Pixar

Документальний фільм - "Мій учитель восьминіг"

Драматичний серіал - "Корона"

Комедійний серіал- "Шіттс Крік"

Міні-серіал - "Хід королеви"

Про що фільм "Земля кочівників"

Самотня жінка з глибинки Невади Ферн втрачає будинок під час економічної кризи. Зібравши всі речі в фургончик, вона вирушає в подорож американським заходом, зустрічаючи дорогою таких же неприкаяних кочівників 21 століття, кожен з яких зі своєю історією.

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Автор: Ольга Робейко