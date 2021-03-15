Премія відбудеться 25 квітня / фото ua.depositphotos.com
15 березня оголосили номінантів на премію "Оскар". 93-я церемонія вручення премії відбудеться 25 квітня.
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Найкращий фільм:
- "Суд над Чиказькою сімкою"
- "Земля кочівників"
- "Батько"
- "Юда і чорний Месія"
- "Манк"
- "Мінарі"
- "Дівчина, яка подає надії"
- "Звук металу"
Найкращий оригінальний сценарій:
- "Юда і чорний Месія"
- "Мінарі"
- "Багатообіцяюча молода жінка"
- "Звук металу"
- "Випробування Чикаго 7"
Найкраща чоловіча роль:
- Різ Ахмед
- Чедвік Боузман
- Ентоні Хопкінс
- Гері Олдман
- Стівен Ян
Найкраща жіноча роль:
- Віола Девіс
- Андра Дей
- Ванесса Кірбі
- Френсіс Макдорманд
- Кері Малліган
Найкращий режисер:
- Томас Вінтерберг
- Хлоя Чжао
- Еміральд Феннелл
- Девід Фінчер
- Лі Айзек Чан
Найкраща оригінальна пісня:
- "Бийся за себе" ("Юда і чорний Месія")
- "Почуй мій голос "("Випробування Чикаго 7")
- "Хусавік" ("Євробачення")
- "Іо Сі" ("Життя попереду")
- "Говори зараз" ("Одна ніч в Майамі")
Найкраща оригінальна музика:
- "Da 5 Bloods", Теренс Бланшар
- "Манк", Трент Резнор, Аттікус Росс
- "Мінарі", Еміль Моссері
- "Новини світу", Джеймс Ньютон Ховард
- "Душа", Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст
Анімаційний повнометражний фільм:
- "Уперед"
- "Над місяцем"
- "Овечка Шон: Фармагедон"
- "Особа"
- "Вовчі ходи"
Візуальний ефект:
- "Любов і монстри"
- "Опівнічне небо"
- "Мулан"
- "Єдиний і неповторний Іван"
- "Догмат"
Документальний фільм:
- "Колектив"
- "Crip Camp"
- "Кріт-агент"
- "Мій учитель - восьминіг"
- "Час"
Найкращий іноземний фільм:
- "Інший раунд" (Данія)
- "Найкращі дні" (Гонконг)
- "Колектив" (Румунія)
- "Людина, яка продала свою шкуру" (Туніс)
- "Quo Vadis, Аїда?" (Боснія і Герцеговина)
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