Премія відбудеться 25 квітня / фото ua.depositphotos.com

15 березня оголосили номінантів на премію "Оскар". 93-я церемонія вручення премії відбудеться 25 квітня.

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Найкращий фільм:

  • "Суд над Чиказькою сімкою"
  • "Земля кочівників"
  • "Батько"
  • "Юда і чорний Месія"
  • "Манк"
  • "Мінарі"
  • "Дівчина, яка подає надії"
  • "Звук металу"

Найкращий оригінальний сценарій:

  • "Юда і чорний Месія"
  • "Мінарі"
  • "Багатообіцяюча молода жінка"
  • "Звук металу"
  • "Випробування Чикаго 7"

Найкраща чоловіча роль:

  • Різ Ахмед
  • Чедвік Боузман
  •  Ентоні Хопкінс
  • Гері Олдман
  • Стівен Ян

Найкраща жіноча роль:

  • Віола Девіс
  •  Андра Дей
  •  Ванесса Кірбі
  • Френсіс Макдорманд
  •  Кері Малліган

Найкращий режисер:

  • Томас Вінтерберг
  •  Хлоя Чжао
  •  Еміральд Феннелл
  • Девід Фінчер
  •  Лі Айзек Чан

Найкраща оригінальна пісня:

  • "Бийся за себе" ("Юда і чорний Месія")
  • "Почуй мій голос "("Випробування Чикаго 7") 
  • "Хусавік" ("Євробачення") 
  • "Іо Сі" ("Життя попереду") 
  • "Говори зараз" ("Одна ніч в Майамі") 

Найкраща оригінальна музика:

  • "Da 5 Bloods", Теренс Бланшар
  • "Манк", Трент Резнор, Аттікус Росс
  • "Мінарі", Еміль Моссері
  • "Новини світу", Джеймс Ньютон Ховард
  • "Душа", Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст 

Анімаційний повнометражний фільм:

  • "Уперед"
  • "Над місяцем"
  • "Овечка Шон: Фармагедон"
  • "Особа"
  • "Вовчі ходи"

Візуальний ефект:

  • "Любов і монстри"
  • "Опівнічне небо"
  • "Мулан"
  • "Єдиний і неповторний Іван"
  • "Догмат"

Документальний фільм:

  • "Колектив"
  • "Crip Camp"
  • "Кріт-агент"
  • "Мій учитель - восьминіг"
  • "Час"

Найкращий іноземний фільм:

  • "Інший раунд" (Данія)
  • "Найкращі дні" (Гонконг)
  • "Колектив" (Румунія)
  • "Людина, яка продала свою шкуру" (Туніс)
  • "Quo Vadis, Аїда?" (Боснія і Герцеговина)

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Автор: Діана Могилєвич