У середу, 9 грудня, оргкомітет Національної музичної премії YUNA назвав номінантів 2021 року.
На голосування, згідно з регламентом премії, висувалися роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 року по 31 жовтня 2020 року. Премія YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях.
Отже, номінантами YUNA 2021 стали:
Найкраща виконавиця:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Найкращий виконавець:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергій Бабкін
Найкращий поп-гурт:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
BEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Відкриття року:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Найкращий відеокліп:
Ангела – Бумбокс та Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Вера Брежнєва
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Кіно – Антитіла
Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Найкращий альбом:
13 waves – TVORCHI
1990 – MAX BARSKIH
Eclectica – NK
Nirvana – KAZKA
Жіноча сила – TAYANNA
Земной – Артем Пивоваров
Найкраща пісня:
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Гора – THE HARDKISS
Дежавю – Артем Пивоваров
Кіно – Антитіла
Кобра – THE HARDKISS та MONATIK
Найкраща пісня іншою мовою:
99 – KRUTЬ
A HUEVO – NK
Bonfire – TVORCHI
Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва
Найкращий електронний хіт:
Bonfire – TVORCHI
DanceDiscoParty – KADNAY
I Want You – MARUV та BOOSIN
СЕАНС – ONUKA
Холодна ніч – Ivan NAVI
Найкращий хіп-хоп-хіт:
BOSORKANYA – Alina Pash
MAVKA – MamaRika
Ангела – Бумбокс та Крихітка
Гори – alyona alyona та KALUSH
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Інший формат:
ALLOISE
Pur:Pur
DakhaBrakha
Євген Хмара
ЛУНА
Найкращий дует/колаборація:
Ангела – Бумбокс та Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва
Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян
Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Безумная любовь – Олег Винник
Киця – DZIDZIO та Оля Цибульська
Красная помада – Ірина Білик
По кайфу – Олег Кензов
Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Найкраще концертне шоу:
Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитіла – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Останній танець
Список претендентів у категорії “Найкращий менеджмент артиста” буде сформовано оргкомітетом YUNA 10 грудня. Згідно з регламентом, у цій номінації змагатимуться менеджери та компанії, які працюють з артистами, що були номіновані у категоріях “Найкраща виконавиця”, “Найкращий виконавець”, “Найкращий поп-гурт”, “Найкращий рок-гурт”.
Голосування у номінації “Найкраща пісня до фільму” цього року відбуватиметься лише у фінальному турі. Експертна рада премії через невелику кількість претендентів (що пов’язано із обмеженою кількістю кінопрем’єр в умовах карантину) вирішила всіх 6 претендентів номінувати автоматично. Ось вони:
Юлія Саніна & Тіна Кароль – “Вільна” (фільм “Віддана”)
Джамала – “Ціна правди” (“Ціна правди”)
Оля Полякова, Потап, Олег Винник – “Свят свят свят” (“Скажене весілля 2”)
Камерний хор Inspiratum – “Viva Forever” (“Мої думки тихі”)
KAZKA – “Літаки” (“Побачення у Вегасі”)
Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." (“Тарас. Повернення”)
Десята, ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA відбудеться 30-31 березня 2021 року у київському Палаці “Україна”. Саме там буде оголошено імена переможців YUNA 2021. Під час проведення шоу буде дотримано всіх карантинних вимог, які будуть обов’язковими на той час.
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