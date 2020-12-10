Список претендентів у категорії “Найкращий менеджмент артиста” буде сформовано оргкомітетом YUNA 10 грудня. Згідно з регламентом, у цій номінації змагатимуться менеджери та компанії, які працюють з артистами, що були номіновані у категоріях “Найкраща виконавиця”, “Найкращий виконавець”, “Найкращий поп-гурт”, “Найкращий рок-гурт”.

Голосування у номінації “Найкраща пісня до фільму” цього року відбуватиметься лише у фінальному турі. Експертна рада премії через невелику кількість претендентів (що пов’язано із обмеженою кількістю кінопрем’єр в умовах карантину) вирішила всіх 6 претендентів номінувати автоматично. Ось вони: