Ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA відбудеться 30-31 березня 2021 года / прес-служба

У середу, 9 грудня, оргкомітет Національної музичної премії YUNA назвав номінантів 2021 року.

На голосування, згідно з регламентом премії, висувалися роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 року по 31 жовтня 2020 року. Премія YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях.

Отже, номінантами YUNA 2021 стали:

Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash 

  • alyona alyona

  • Jerry Heil 

  • NK

  • Оля Полякова

Найкращий виконавець:

  • KHAYAT

  • MAX BARSKIH 

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

  • Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

  • KADNAY

  • KAZKA

  • MOZGI

  • TVORCHI

  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O.Torvald

  • Pianoбой

  • The HARDKISS

  • BEZ ОБМЕЖЕНЬ 

  • Бумбокс

  • Відкриття року:

  • Go_A

  • Kosmopolis

  • Lida Lee

  • Our Atlantic

  • АСАФАТОV

  • Найкращий відеокліп:

  • Ангела – Бумбокс та Крихітка 

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Вера Брежнєва 

  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК

  • Кіно – Антитіла

  • Кобра – The HARDKISS та MONATIK

  • Найкращий альбом:

  • 13 waves – TVORCHI

  • 1990 – MAX BARSKIH

  • Eclectica – NK

  • Nirvana – KAZKA

  • Жіноча сила – TAYANNA

  • Земной – Артем Пивоваров

  • Найкраща пісня:

  • Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна 

  • Гора – THE HARDKISS 

  • Дежавю – Артем Пивоваров

  • Кіно – Антитіла 

  • Кобра – THE HARDKISS та MONATIK

  • Найкраща пісня іншою мовою:

  • 99 – KRUTЬ

  • A HUEVO – NK

  • Bonfire – TVORCHI

  • Make It Rain Champagne – Вєрка Сердючка

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва

  • Найкращий електронний хіт:

  • Bonfire – TVORCHI 

  • DanceDiscoParty – KADNAY 

  • I Want You – MARUV та BOOSIN

  • СЕАНС – ONUKA

  • Холодна ніч – Ivan NAVI

  • Найкращий хіп-хоп-хіт:

  • BOSORKANYA – Alina Pash

  • MAVKA – MamaRika

  • Ангела – Бумбокс та Крихітка 

  • Гори – alyona alyona та KALUSH

  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК

  • Інший формат:

  • ALLOISE

  • Pur:Pur

  • DakhaBrakha

  • Євген Хмара 

  • ЛУНА

  • Найкращий дует/колаборація:

  • Ангела – Бумбокс та Крихітка 

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK та Віра Брежнєва 

  • Вільна – Тіна Кароль та Юлія Саніна 

  • Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян

  • Кобра – The HARDKISS та MONATIK

  • Безумная любовь – Олег Винник

  • Киця – DZIDZIO та Оля Цибульська 

  • Красная помада – Ірина Білик 

  • По кайфу – Олег Кензов

  • Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

  • Найкраще концертне шоу:

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

  • KAZKA – NIRVANA

  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

  • Антитіла – HELLO Kyiv Live

  • Время и Стекло – Останній танець

  • Список претендентів у категорії “Найкращий менеджмент артиста” буде сформовано оргкомітетом YUNA 10 грудня. Згідно з регламентом, у цій номінації змагатимуться менеджери та компанії, які працюють з артистами, що були номіновані у категоріях “Найкраща виконавиця”, “Найкращий виконавець”, “Найкращий поп-гурт”, “Найкращий рок-гурт”.

    Голосування у номінації “Найкраща пісня до фільму” цього року відбуватиметься лише у фінальному турі. Експертна рада премії через невелику кількість претендентів (що пов’язано із обмеженою кількістю кінопрем’єр в умовах карантину) вирішила всіх 6 претендентів номінувати автоматично. Ось вони:

  • Юлія Саніна & Тіна Кароль – “Вільна” (фільм “Віддана”)

  • Джамала – “Ціна правди” (“Ціна правди”)

  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – “Свят свят свят” (“Скажене весілля 2”)

  • Камерний хор Inspiratum – “Viva Forever” (“Мої думки тихі”)

  • KAZKA – “Літаки” (“Побачення у Вегасі”)

  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." (“Тарас. Повернення”)

  • Десята, ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA відбудеться 30-31 березня 2021 року у київському Палаці “Україна”. Саме там буде оголошено імена переможців YUNA 2021. Під час проведення шоу буде дотримано всіх карантинних вимог, які будуть обов’язковими на той час.

     

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Автор: УНІАН