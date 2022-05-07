Перегляд цих кінострічок точно не залишить вас байдужими.

Фільми про війну в сучасних реаліях виглядають ще більш лякаюче, проте вони демонструють страшні події і важливі історичні моменти з різних ракурсів. УНІАН пропонує добірку з п'яти фільмів, які точно слід подивитися.

1917

У кінострічці відображений розпал Першої світової війни, 1917 рік. Парі молодих солдатів доручили відповідальну місію - пробратися на ворожу територію і доставити повідомлення, яке може запобігти смерті сотень людей. Чи зможуть вони це зробити?

З міркувань совісті

Медик американської армії часів Другої світової війни відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухильником в американській історії, удостоєним медалі Пошани. Фільм заснований на реальних подіях. Військова драма вийшла на екрани в 2016 році.

Хлопчик в смугастій піжамі

У фільмі показані події Другої світової очима нічого не підозрюючого восьмирічного хлопчика на ім'я Бруно.

Бруно - син коменданта концтабору. Одного разу він подружився з єврейським хлопчиком по інший бік огорожі табору, що призвело до непередбачуваних наслідків.

Дюнкерк

В основі фільму Крістофера Нолана лежить історія Дюнкеркської операції, яка мала місце на початку Другої світової, коли були врятовані більш ніж 300 тисяч солдатів.

Піаніст

Головний герой фільму - Владислав Шпільман, відомий польський піаніст, єврей за національністю. Події розгортаються під час Другої світової. Офіцер відступаючої німецької армії знаходить музиканта серед руїн зруйнованого під обстрілами міста і допомагає йому вижити.

Раніше УНІАН зібрав 10 фільмів і серіалів, які ви могли пропустити навесні.

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