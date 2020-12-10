Кевін Харт ("Джуманджі") зніметься разом з Уеслі Снайпсом ("Блейд") в новому серіалі Netflix під назвою "Правдива історія".
Читайте такожФільм " Смерть 2020-го "від творців" Чорного дзеркала": Netflix опублікував перший тизер (відео)Актори зіграють братів Кіда і Карлтона, які зустрічаються в рідному місті у Філадельфії. Їхня зустріч розкриє секрети минулого - і поставить під загрозу кар'єру молодшого з братів, всесвітньо відомого коміка (Харт).
Сценарій серіалу напише Ерік Ньюман. Також шоу розроблятимуть Чарльз Мюррей ("Сини анархії"), Майк Стейн, Тіффані Браун і Керолайн Каррієр, передає 112.ua з посиланням на Variety.
"Кар'єра Кевіна Харта визначається сміливими творчими ризиками, а Уеслі Снайпс — легендарний талант. Разом вони дійсно команда мрії", - зізнався Ньюман.
У серіалі "Правдива історія" буде вісім епізодів. Перші чотири серії зніме режисер Стівен Вільямс, який працював над серіалами "Хранителі" і "Світ Дикого Заходу". Решту епізодів поставить Ханель Кулпеппер ("Мислити як злочинець").
Про дату виходу нового проекту не повідомляється.
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