Сценарій серіалу напише Ерік Ньюман.

Кевін Харт ("Джуманджі") зніметься разом з Уеслі Снайпсом ("Блейд") в новому серіалі Netflix під назвою "Правдива історія".

Читайте такожФільм " Смерть 2020-го "від творців" Чорного дзеркала": Netflix опублікував перший тизер (відео)Актори зіграють братів Кіда і Карлтона, які зустрічаються в рідному місті у Філадельфії. Їхня зустріч розкриє секрети минулого - і поставить під загрозу кар'єру молодшого з братів, всесвітньо відомого коміка (Харт).

Сценарій серіалу напише Ерік Ньюман. Також шоу розроблятимуть Чарльз Мюррей ("Сини анархії"), Майк Стейн, Тіффані Браун і Керолайн Каррієр, передає 112.ua з посиланням на Variety.

"Кар'єра Кевіна Харта визначається сміливими творчими ризиками, а Уеслі Снайпс — легендарний талант. Разом вони дійсно команда мрії", - зізнався Ньюман.

У серіалі "Правдива історія" буде вісім епізодів. Перші чотири серії зніме режисер Стівен Вільямс, який працював над серіалами "Хранителі" і "Світ Дикого Заходу". Решту епізодів поставить Ханель Кулпеппер ("Мислити як злочинець").

Про дату виходу нового проекту не повідомляється.

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Автор: УНІАН