Зараз проект знаходиться в розробці. Очікується, що він не буде схожий на гучну в "нульових" культову історію.

Американська розважальна компанія і стрімінговий сервіс Netflix оголосив про те, що незабаром світ побачить новий серіал, створений на основі знаменитої серії манги і Аніме "Зошит смерті" (Death Note). Про це повідомили у Twitter-акаунті компанії.

Коли саме відбудеться прем'єра - невідомо, проте повідомляється, що зараз серіал знаходиться на стадії розробки. Творці переконують - новий серіал буде абсолютно не схожим на попередні.

Розробкою займаються брати Даффер, які прославилися "Дуже дивними справами". Також вони працюють над новим серіалом, заснований на творі Стівена Кінга "Талісман", і, звісно, над спін-оффом "Дуже дивних справ".

Зазначимо, аніме "Зошит смерті" вийшло в 2000-х роках і стало неймовірно популярним. В основі манги - історія про підлітка Лайт Ягамі, до рук якого випадково потрапляє зошит. Даний зошит - не простий. Якщо написати туди чиєсь ім'я, це людина неодмінно гине. Завдання героя - правильно скористатися цією владою.

Нагадаємо, Netflix запускає шоу за мотивами "Гри в кальмара" з найбільшим в історії грошовим призом.

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