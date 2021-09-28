Прем'єра другого сезону "Бріджертонів" повинна відбутися в 2022 році.

Стрімінгова платформа Netflix показала уривок другої частини американського телесеріалу "Бріджертони". Відео зібрало вже понад 1,5 мільйона переглядів.

У ролику показаний головний актор Ентоні Бріджертон, який наздоганяє дівчину. Вони починають розмовляти і з'ясовується, що Ентоні шукає собі кохану, але у нього завищені стандарти до потенційної половинки.

Також відомо, що другий сезон вийде в 2022 році, а потім Netflix покаже ще й третю, а потім і четверту частини серіалу.

Читайте такожВийшов новий трейлер фільму про принцесу Діану з Крістін СтюартНагадаємо, в основу сюжету ліг роман "Герцог і я" Джулії Куїнн, головні ролі зіграли Реге-Жан Пейдж і Фібі Дайневор. Дія картини розгортається в Лондоні навколо сім'ї Бріджертонів, де вісім братів і сестер. Головна мета - одружити Ентоні, старшого брата.

Головні ролі зіграють Фібі Дайневор (Дафна Бріджертон), Реге Пейдж (Саймон Бассет, герцог Гастінгс), Джонатан Бейлі (Ентоні Бріджертон, Віконт Бріджертон), Голда Рошавель (королева Шарлотта).

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Автор: Діана Могилєвич