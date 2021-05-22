У Netflix вже звернулися до досвідчених представників ігрової індустрії з пропозицією приєднатися до компанії.

Стрімінгова платформа Netflix шукає фахівців у сфері геймінгу, щоб почати виробництво власних відеоігор.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що платформа наразі шукає людину, яка б очолила нагляд за її розширенням у сферу відеоігор. Відбувається це на тлі сплеску популярності цього сегменту розваг під час пандемії.

Один з варіантів, який обговорювали в компанії - створення сервісу на подобу Apple Arcade. Повідомляється, що в іграх не планують додавати рекламу.

У Netflix вже звернулися до досвідчених представників ігрової індустрії з пропозицією приєднатися до компанії.

Що цьому передувало

Це не перші спроби платформи у сфері відеоігор. Раніше вона експериментувала з інтерактивом, зокрема у своєму серіалі "Чорне дзеркало", де глядачі могли обирати, що персонаж робитиме далі. Також були створені ігри за мотивами серіалів "Дивні дива" та "Паперовий будинок".

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Автор: Олег Давигора