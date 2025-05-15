В український прокат фільм вийде 14 серпня 2025 року.

Вийшов український трейлер кримінального бойовика "Ніхто 2" (Nobody 2), що стане продовженням хітового фільму 2020 року. Сценаристом обох фільмів є один з творців франшизи "Джон Уік" Дерек Колстад.

Події фільму відбуваються через чотири роки після фіналу першої частини, в якій колишньому спецагенту Гатчу Менселлу довелося дати бій російській мафії, щоб захистити свою родину. Втім, минуле не відпускає Гатча, адже він досі винен 30 мільйонів доларів і змушений полювати на міжнародних злочинців, аби відпрацювати борг. У спробі повернути родинну рівновагу, Гатч вирушає з близькими до Majestic Midway – місця щасливих спогадів дитинства. Та навіть там небезпека не відпускає, адже вороги з минулого вже поруч.

До головних ролей у фільмі повернулися Боб Оденкірк (серіали "Пуститися берега", "Краще подзвоніть Солу"), Конні Нільсен ("Гладіатор", "Диво-жінка"), Крістофер Ллойд (трилогія "Назад у майбутнє") та репер RZA ("Пес-примара: Шлях самурая", "G.I. Joe: Атака Кобри 2").

Відео дня

Серед нових імен у касті – Шерон Стоун ("Основний інстинкт", "Казино", "Згадати все") та Колін Генкс ("Джуманджі: Наступний рівень", серіали "Фарго", "Декстер").

Режисером фільму виступив індонезієць Тімо Тьяхджанто ("Вбивці", "Ніч іде за нами", "Відступна тінь"), для якого це англомовний дебют.

Як повідомила прессдужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 14 серпня 2025 року.

Зауважимо, що перший фільм "Ніхто" знімав російський режисер Ілля Найшулер. Втім, коли стало відомо, що бойовик отримає продовження, без поянення причин режисер був замінений.

Втім, навряд це пов'язано з кенселингом чергового росіянина "внє палітікі", адже цього року Найшулер випустить в США інший фільм – комедійний бойовик "Голови держав" для сервісу Amazon Prime Video, що окрім таких зірок, як Ідріс Ельба ("Темна вежа", франшиза "Тор", серіал "Лютер"), Джон Сіна ("Загін самогубців: Місія навиліт", серіал "Миротворець", франшиза "Форсаж"), Джек Квейд ("Новокаїн", "Компаньйон", серіал "Хлопаки") та інших, також зібрав у своєму касті кількох акторів-росіян, які успішно продовжують намагатися всидіти на двух стільцях, знімаючись і за кордоном, і в Росії, не висловлюючись при цьому щодо війни в Україні. Тож якщо матимете бажання подивитися цей фільм, ми вас попереджали.

Вас також можуть зацікавити новини: