Фільм розповість історію британського художника Луїса Вейна, відомого своїми характерними картинами кішок.

У новому фільмі The Electrical Life of Louis Wain, який поки не отримав української локалізованої назви, номінант на премію "Оскар" Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "Шерлок") зіграє британського художника Луїса Вейна.

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Як розповідають у прес-службі "Вольга-Україна", глядачам обіцяють надзвичайно правдиву історію геніальної людини, натхненного його любов'ю до світу і коханням свого життя Емілі, роль якої виконала номінантка BAFTA Клер Фой ("Дихай", "Перша людина", "Корона").

Луїс Вейн, відомий своїми характерними картинами антропоморфних котів, хвилюючими серця і уми всього світу, - чарівний надихаючий герой, який володів відважним і заразливим духом, який бачив світ унікальним і чудовим чином протягом усього свого довгого життя, сповненого пригод.

В The Electrical Life of Louis Wain фільмі також знялися Андреа Райзборо ("Бьордмен", "Смерть Сталіна", "МИ. Віримо в кохання"), Стейсі Мартін ("Вокс Люкс", "Всі гроші світу", "Німфоманка") і Тобі Джонс ("Перший месник", "Атомна блондинка", "Шерлок").

Режисером та сценаристом картини став Вілл Шарп ("Дірк Джентрі", "Шерлок", "Флауерси")

Стрічка планується до виходу в другій половині 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко