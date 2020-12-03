У новому фільмі The Electrical Life of Louis Wain, який поки не отримав української локалізованої назви, номінант на премію "Оскар" Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "Шерлок") зіграє британського художника Луїса Вейна.
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Як розповідають у прес-службі "Вольга-Україна", глядачам обіцяють надзвичайно правдиву історію геніальної людини, натхненного його любов'ю до світу і коханням свого життя Емілі, роль якої виконала номінантка BAFTA Клер Фой ("Дихай", "Перша людина", "Корона").
Луїс Вейн, відомий своїми характерними картинами антропоморфних котів, хвилюючими серця і уми всього світу, - чарівний надихаючий герой, який володів відважним і заразливим духом, який бачив світ унікальним і чудовим чином протягом усього свого довгого життя, сповненого пригод.
В The Electrical Life of Louis Wain фільмі також знялися Андреа Райзборо ("Бьордмен", "Смерть Сталіна", "МИ. Віримо в кохання"), Стейсі Мартін ("Вокс Люкс", "Всі гроші світу", "Німфоманка") і Тобі Джонс ("Перший месник", "Атомна блондинка", "Шерлок").
Режисером та сценаристом картини став Вілл Шарп ("Дірк Джентрі", "Шерлок", "Флауерси")
Стрічка планується до виходу в другій половині 2021 року.
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