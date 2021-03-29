Дата старту фільму "Гнів людський" в українських кінотеатрах попередньо запланована 22 квітня 2021 року.

Вийшов перший трейлер нового фільму культового британського режисера Гая Річі ("Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш", "Агенти U.N.C.L.E.", "Джентельмени") - "Гнів людський" (Wrath of Man), головну роль в якому виконав Джейсон Стейтем.

Читайте такожВ очікуванні "Гніву людського": згадуємо три культових фільми Гая Річі з Джейсоном Стейтемом

Як розповідає "Вольга Україна", в центрі сюжету фільму загадковий і холодний на вигляд британський джентльмен Хілл (Джейсон Стейтем), всередині якого палає жага правосуддя. Переслідуючи свої мотиви, він має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань, що приголомшили Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але винні обов'язково пізнають гнів людський.

"Гнів людський" став першим фільмом Гая Річі, дія якого цілком відбувається в США, і першою за більш ніж 15 років спільної роботою режисера з Джейсоном Стейтемом, який потрапив у світ кіно завдяки культовим стрічкам Річі "Великий куш" та "Карти, гроші, два стволи, що димлять".

Гай Річі дав лаконічну, але всеосяжну характеристику свого нового фільму "Гнів людський" і розповів, що проект був створений для возз'єднання Річі з його головним актором: "Мені завжди подобався Джейсон Стейтем як актор. За ці роки кожен з нас йшов своєю дорогою, але я завжди відчував, що нам потрібно знову попрацювати разом. Ця історія стала ідеальним приводом для возз'єднання. "Гнів людський" зачіпає дуже багато тем - від помсти до майстерних пограбувань. І по мірі того, як будуть розгортатися події, розказані в різному часі і з різних точок зору, розкриваються шокуючі секрети, які приведуть до найпотужнішої конфронтації. Такого Джейсона Стейтема ви ще не бачили".

Компанію на знімальном майданчику Стейтему склали Скотт Іствуд ("Лють", "Форсаж 8", "Загін самогубців", "Тихоокеанський рубіж: Повстання"), Джош Гартнетт ("Одержимість", "Щасливе число Слевіна", "Перл Харбор", "Бульварні жахіття"), Голт МакКеллені ("Мисливець за розумом", "Гренландія", "Ліга Справедливості"), Едді Марсан ("Джентльмени", "Атомна блондинка", "Шерлок Холмс") та Лаз Алонсо ("Хлопаки", "Форсаж 4", "Аватар"). Також у фільмі зіграли репер Post Malone, Джеффрі Донован ( "Сікаріо 2", "Чесний злодій") та Ніам Алгар ( "Виховані вовками").

Дата старту фільму "Гнів людський" в українських кінотеатрах попередньо запланована 22 квітня 2021 року.

Інші новини кіно

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко