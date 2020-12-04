Пісня "Імена" присвячена езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішнє, і їхньому зіткненню в новій реальності.

Новий сингл Макса Барських став саундтреком до української еротичної драми "La Plage".

Читайте такожСтало відомо, як проведуть церемонію "Оскар" в 2021Пісня "Імена" присвячена езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішнє, і їхньому зіткненню в новій реальності.

Лейтмотив треку збігся з настроєм кінокартини Сергія Ткаченка «La Plage», і "Імена" став офіційним саундтреком до нього.

За словами музиканта, трек був записаний в номері амстердамського готелю під враженням від спонтанної зустрічі і тому до релізу дійшов практично в первісному вигляді.

"Мені здавалося, я зустрів в цьому місті рідну душу з минулого життя: ми зіткнулися на час і пройшли повз одне одного"- говорить музикант.

Фільм "La Plage" - це незалежний український арт-хаус у жанрі еротичної драми. Історія про двох молодих пар, чия випадкова зустріч в поїзді, наступному на північ Франції, кардинально змінює життя і свідомість героїв. "La Plage" фіксує і показує перші емоційні відбитки нашого часу і покоління, яке вчиться любити»по-новому".

Своє життя на кінофестивалях і кіноринку фільм почне в 2021 році. Прем'єра в Україні запланована на кінець того ж року.

Раніше співачка Міша Романова В інтерв'ю для Каті Осадчої розповіла, як Макс Барських справляється з обов'язками хрещеного батька.

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Автор: УНІАН