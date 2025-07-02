Хоч цей трейлер і містить зовсім небагато кадрів, він інтригує навіть за рік до прем'єри фільму.

У кінотеатрах почали ексклюзивно показувати перший тизер-трейлер фільму Крістофера Нолана "Одіссея". Однак незабаром кадри почали просочуватися в інтернет - на таких платформах як TikTok, Reddit і X (Twitter).

Тизер "Одіссеї" приурочений до виходу фільму Universal "Світ юрського періоду: Відродження", пише Variety. Ексклюзивність показу в кінотеатрах відповідає давній позиції Нолана - він послідовно відстоює важливість прокату в залах.

Однак ще до офіційного показу тизера в США, в інтернеті почали з'являтися відео, багато з яких незабаром були видалені за скаргами на порушення авторських прав.

Відео дня

70-секундний тизер коротко показує головного героя Одіссея (Метт Деймон), його сина Телемаха (Том Голланд) і таємничого персонажа у виконанні Джона Бернтала. Закадровий текст вимовляє голос, який імовірно належить Роберту Паттінсону, який також грає невідомого персонажа.

"Темрява. Закони Зевса розбиті вщент. Царство без короля відтоді, як загинув мій пан. Він знав, що ця війна була приречена. Але якимось чином... якимось чином він її виграв", - звучить голос за кадром, супроводжуваний кадрами хвиль, що розбиваються об берег.

Також було показано два кадри з Троянським конем - легендарною хитрістю Одіссея, що дала змогу грекам проникнути в Трою, знищити гарнізон і зруйнувати місто. Спочатку тінь дерев'яного коня лягає на пляж, а потім він сам показаний на відстані - похований наполовину в піску.

Як і в оригінальній поемі Гомера, повернення Одіссея додому триває десять років: його корабель зносить з курсу, він стикається з чудовиськами, як-от циклоп, потрапляє в полон до мавки Каліпсо і вступає в конфлікти з богами.

Потім тизер переходить до напруженого діалогу між Телемахом і героєм Бернтала. Останній каже, що нічого не знає про долю Одіссея: "Я нічого не знаю про Одіссея, не бачив його з часів Трої". Персонаж Голланда, своєю чергою, заявляє, що він має дізнатися, що ж сталося з його батьком.

Вони сидять поруч біля багаття з іншими персонажами на тлі, освітленому тьмяним помаранчевим світлом. "Цікавитеся чутками, так? Плітками? У кого є історія про Одіссея, а? У тебе? У тебе є історія?", - починає кричати Бернтал оточуючим.

Після цього було показано грецьких воїнів в обладунках зі смолоскипами, які марширують нічним містом. "Хтось каже, він багатий. Хтось - що він бідний. Хтось каже, він загинув. Хтось - що він у полоні. А що скажеш ти?", - каже Бернтал, поки на екрані показують воїна, який проходить у печерний прохід і оголює меч. На екрані з'являються слова: "Подорож починається".

Потім нам демонструють чоловіків, які йдуть до нічного міста під зношеним прапором. У самому фіналі тизера ми бачимо Одіссея, викинутого у відкрите море на уламках дерева. На екрані спалахує назва фільму: "The Odyssey" і дата "17.07.26".

У фільмі знімуться Енн Гетевей, Зендея, Лупіта Ніонго, Шарліз Терон, Елліот Пейдж, Хімеш Патель, Бенні Сафді, Джон Леґуїзамо, Міа Ґотт, Корі Гокінс, Космо Джарвіс та інші, окрім уже названих акторів.

Фільм зараз перебуває у виробництві і стане першою великою постановкою, повністю знятою на камери IMAX.

Раніше УНІАН докладніше розповідав про зйомки цього фільму на камери IMAX.

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