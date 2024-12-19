Таким званням знаменитість нагородили за досягнення у кінематографі.

54-річний відомий британський режисер Крістофер Нолан, що працював над створенням оскароносної стрічки "Оппенгеймер", отримав важливу відзнаку від короля Великої Британії Чарльза III. Зірку кінематографа посвятили у лицарі.

Про це стало відомо з допису на офіційній Instagram-сторінці королівської родини Великої Британії. Разом із Ноланом подібним званням нагородили і дружину режисера – 53-річну кінопродюсерку Емму Томас. Вона була відзначена титулом дами.

Такі нагороди зіркове подружжя отримало за надзвичайний внесок у кінематограф країни та всього світу, зазначили представники монарха. Церемонія нагородження відбулася у Букінгемському палаці 18 грудня.

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"Подружжя було відзначено за їхній надзвичайний внесок у кінематограф. Завдяки їхньому партнерству створені великі блокбастери, зокрема трилогія "Темний лицар" і "Оппенгеймер", – йдеться у дописі королівської родини.

Крістофер вже встиг прокоментувати зустріч з Чарльзом III в інтерв'ю для видання Daily Mail. Зокрема, режисер вказав, що йому було дуже приємно, коли монарх відзначив їхню з дружиною роботу.

"Він сказав, що бачив "Оппенгеймер", і йому сподобалося. Було дуже приємно, що він знав про нашу роботу та був у курсі її, і, так, він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити ще більше", – сказав Нолан.

Що відомо про Нолана

Крістофер вважається одним із найвпливовіших режисерів сучасності. Він народився 30 липня 1970 року в Лондоні, Англія. Серед його найвідоміших робіт – трилогія про Бетмена ("Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди"), "Початок", "Інтерстеллар" та "Дюнкерк".

Знаменитість відомий співпрацею з композитором Гансом Ціммером, який створював музику для багатьох його фільмів. Чимало картин зірка створив у тандемі з дружинною Томас. Зокрема, разом вони працювали над "Оппенгеймером", "Тенетом", "Дюнкерком", "Інтерстелларом", "Престижем", фільмом "Памʼятай" та іншими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Крістофер Нолан починає роботу над наступним фільмом. Стало відомо, що Нолан збирається написати та зняти майбутню стрічку з кінопродюсеркою та дружиною Еммою Томас.

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