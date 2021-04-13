Lionsgate виклала перший тизер-трейлер.

У мережі з'явився перший трейлер комедійного бойовика "Охоронець дружини кілера".

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Головну роль зіграє Райан Рейнольдс. Також до акторського складу приєдналися Семюел Л. Джексон, Сальма Хайек та інші зірки.

Згідно з сюжетом, професійний охоронець Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) займається проведенням спеціальної операції в районі Амальфітанского узбережжя. Завдання Брайса полягає в тому, щоб спробувати запобігти кібератаку, яка може привести до краху Європейського Союзу, а допомагають йому в цьому його старі знайомі — кілер Даріус Кінкейд (Семюел Л.Джексон) і його дружина Соня (Сальма Хайек).

Прем'єра фільму запланована на 16 червня 2021 року.

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Автор: Діана Могилєвич