В український прокат документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" вийде 6 листопада 2025 року.

Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", присвяченого культовому українському рок-гурту.

В основу фільму лягла деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.

Як зазначають творці фільму, "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту. Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

Серед ключових подій – часи, коли на старті кар'єри у рідному Львові гурт ніхто не сприймав серйозно, історії про переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. А ще – народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.

"Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події і моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть. Усі ті виступи, репетиції, зустрічі, прощання, радощі та труднощі, важкі рішення... І пригадавши то все, розумієш, скільки моментів залишалося поза очима публіки. У фільмі ми чесні і відверті. Усі, хто брав учать у зйомках, хто в різні етапи був частиною життя і шляху ОЕ", – поділився лідер гурту Святослав Вакарчук.

Режисером фільму виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзєв. За виробництво відповідала студія KNIFE! Films, відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також серіалами "Епізоди" та "Спалах".

"За час роботи над фільмом ми опрацювали величезну кількість архівних матеріалів, щоб скласти цілісну історію "Океану Ельзи". Провели десятки годин відвертих інтерв'ю з колишніми й теперішніми учасниками, а також людьми, які були поруч із гуртом на їхньому шляху. Неважливо, чи слухаєте ви їх щодня, чи знаєте лише головні хіти – значення цього гурту виходить далеко за межі музики. Завдяки фільму кожен зможе зрозуміти, як "Океан Ельзи" став легендарним явищем для нашої країни", – розповів продюсер фільму з KNIFE! Films Максим Сердюк.

Як повідомили в пресслужбі кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 6 листопада 2025 року.

